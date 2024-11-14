التطبيع الإسرائيلي-السعودي: الحلم يتلاشى

في الوقت الذي يستعد فيه العالم لولاية ثانية لدونالد ترامب في البيت الأبيض، فإن الشعور السائد في إسرائيل هو أن التطبيع مع المملكة العربية السعودية بات وشيكًا. ويعتقدون أن الأمر أصبح محسومًا بمجرد عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي.

يصف الساسة والمحللون الإسرائيليون بالتفصيل كيف أن ترامب عازم على استكمال ما بدأه في نهاية ولايته الأولى باتفاقية إبراهيم، التي شهدت قيام الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل. ويزعمون أنه بمجرد تولي ترامب منصبه، سوف تكون المملكة العربية السعودية سريعة في إحياء جهود التطبيع. ومع ذلك، فإن التطورات على الأرض تشير إلى العكس، مما يبعث على خيبة أملهم

إضافة الى رغبتهم بإلحاق أكبر ضرر وإذلال للإسرائيليين، كان أحد الأهداف المعلنة لحماس في هجمات السابع من أكتوبر هو إفشال جهود التطبيع بين إسرائيل والسعودية. ومن بين كل أهدافهم، ربما كان هذا هو الهدف الوحيد الذي نجحوا في تحقيقه.

لقد شهدت الأشهر التي سبقت الهجمات هناك زخمًا إيجابيًا في هذا الصدد.قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع فوكس نيوز قبل 17 يومًا فقط من السابع من أكتوبر، حول فرص التطبيع السعودي الإسرائيلي: "كل يوم نقترب".

Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كان الطلب السعودي هو "مسار قابل للتطبيق نحو الدولة الفلسطينية". ومنذ ذلك الحين، غيرت الرياض خطابها، مطالبة بمزيد من التقدم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. في الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن التطبيع السعودي الإسرائيلي "غير وارد".

ثم جاءت القمة المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يوم الاثنين في الرياض. وقد وجه المضيف، محمد بن سلمان، ما كان على الأرجح أقسى توبيخ علني لإسرائيل من ولي العهد السعودي.

في أول استخدام علني لمصطلح الإبادة الجماعية من قبل محمد بن سلمان فيما يتعلق بإسرائيل،"تؤكد المملكة رفضها القاطع للإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق". وذهب قرار القمة إلى حد الدعوة "إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مع الدعوة إلى منح فلسطين وضع العضوية الكاملة".

ليس من السخف أن نعتقد أنه بمجرد عودته إلى البيت الأبيض، سيعمل الرئيس المنتخب ترامب على إعادة إشعال جهود التطبيع الإسرائيلية السعودية.ومع ذلك، فإن الشرق الأوسط مختلف عما كان عليه قبل السابع من أكتوبر، وربما تغيرت آراء ترامب بشأن المنطقة أيضًا.

نظرًا لخيبة أمله في ما يسمى "التصويت اليهودي" في انتخابات الأسبوع الماضي والارتفاع المفاجئ بين الناخبين العرب والمسلمين، قد يقرر ترامب "تعديل" وجهة نظره بشأن المنطقة، والتي كان يُعتقد حتى الآن أنها تستند إلى الدعم الثابت لإسرائيل.هناك احتمال حقيقي أن يفاجأ الإسرائيليون بحلول العشرين من يناير/كانون الثاني.

Mandel Ngan/AFP via Getty Images

أما بالنسبة للسعوديين، فما دامت الصور اليومية القادمة من غزة لا تزال تصور الموت والدمار على نطاق واسع، فلن يتمكنوا من التحرك قيد أنملة نحو التطبيع بسبب الرأي العام الداخلي الذي يدعم الفلسطينيين على نطاق واسع.

وحتى إذا انتهت الحرب في غزة، فسوف يكون هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل أن يعلن أي مسؤول سعودي علناً دعمه للاعتراف بإسرائيل. إذا كان السعوديون يريدون التطبيع، وهو ما أعتقد أنهم يريدونه، فإن المشاعر المعادية لإسرائيل في الشرق الأوسط بلغت أعلى مستوياتها منذ سنوات، مما يحد من قدرتهم على المضي قدماً في أي وقت قريب.وفي الوضع الحالي، لا يزال التطبيع السعودي الإسرائيلي بعيداً عن متناول اليد ويبدو أنه يبتعد.