تحليل: اقتصاد مصر .. بين طباعة النقود وأخذ القروض

تواجه مصر أزمة اقتصادية حادة، مع تخوفات من عدم كفاية الصفقات المالية الإنقاذية بقيمة 45 مليار دولار لمواجهة المشكلات المالية، وتفاقم الأزمة بسبب استمرار طبع النقود وارتفاع أسعار الواردات والسلع الأساسية واستمرار الاقتراض للوفاء بذلك.

الأزمة الاقتصادية المستمرة بمصر تلقي بظلالها سلبًا على القطاعات المختلفة، مع توقعات بتأثير سعر الفائدة المرتفع على تمويل الشركات وارتفاع أسعار السلع ومعدلات التضخم، وتراجع أداء سوق المال مع تراجع قيمة الجنيه بنسبة 300%.

ويعاني النظام المصرفي المصري من أزمة سيولة بسبب الالتزامات المفروضة لتوفير السيولة الدولارية، مع حسابات مكشوفة بنحو 29 مليار دولار وضغط مستمر على العملة المحلية.

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بيع الأصول

في محاولة للتغلب على أزمتها الاقتصادية الراهنة، تسعى مصر لبيع أصولها القيمة، وتبرز دول الخليج كلاعبين رئيسيين في هذا المجال، حيث تُظهر الزيارات المتكررة من مسؤولين رفيعي المستوى من السعودية وقطر والإمارات اهتمامًا بالفرص الاستثمارية البارزة.

تشير التقارير الى تسجيل نحو 40 صفقة استحواذ نفذتها صناديق الثروة السيادية في الخليج، خاصة من دولة الإمارات والسعودية، والتي تنعش اقتصاد القاهرة.

وفي تقرير حديث، أشار اتحاد الغرف السعودية إلى أن الاستثمارات الخليجية في مصر تُقدر قيمتها بنحو 67 مليار دولار، منها 35 مليار دولار استثمارات سعودية، وهذا يمثل 52.2% من إجمالي الاستثمارات.

في كانون ثاني/يناير الماضي، استحوذ صندوق أبو ظبي للثروة (ADQ) على حصة 40.5% بقيمة 882.5 مليون دولار في شركة مصرية، مما جعل الإمارات، بشكل غير مباشر، شريكًا في مجموعة من الفنادق التاريخية المصرية.

شركات الجيش للبيع

لأول مرة تُعرض محطات وقود "وطنية للبترول"، المنتشرة على طول الطريق الرئيسي للساحل الشمالي ومنطقة رأس الحكمة، للبيع جزئيًا، في خطوة قد تمثل نقطة تحول كونها تُعد أولى خطوات الخصخصة لشركة تابعة للجيش المصري. وقد أظهرت شركتا بترومين السعودية وبترول أبوظبي الوطنية اهتمامًا بالاستحواذ على هذا الأصل، مما يُعزز من إمبراطورياتهما في توزيع الوقود.

ويُجري صندوق الثروة السيادية القطري هذه الأيام مفاوضات لشراء حصة الحكومة المصرية في شركة فودافون مصر للاتصالات، وهي شركة رائدة في دولة تضم أكبر تعداد سكاني في الشرق الأوسط، بتعداد يقارب 105 مليون نسمة.

تُشير البيانات ومنها ما ذكرته وكالة بولمبيرج مؤخرا، إلى أن سلسلة من الأبراج السكنية الفاخرة المطلة على الساحل الشمالي قد جذبت اهتمام المستثمرين الخليجيين، بما في ذلك محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية. ويُقدر أن البيع المحتمل لعدد محدود من الأبراج الحكومية قد يُدر على مصر إيرادات تصل إلى ملياري دولار.

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صفقات الخليج

الصفقات الاستراتيجية التي تبرمها دول الخليج مع مصر، حيث تشهد الساحة الاقتصادية تحركات ملحوظة لشراء أصول متنوعة والاستثمار في القطاع العقاري. يبرز مشروع "رأس الحكمة" الإماراتي على الساحل الشمالي لمحافظة مطروح كمثال رئيسي، مع تطلع السعودية وقطر لاتباع نهج مماثل.

أُعلن عن مشروع رأس الحكمة في 23 فبراير، باستثمارات تبلغ 35 مليار دولار، وهو ما يُعتبر الصفقة الأكبر في تاريخ مصر، ويُتوقع أن يُسهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد المصري.

تهدف الإمارات من خلال استثماراتها إلى دعم الاقتصاد المصري، وتجنب تكرار الاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلال الربيع العربي، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

رغم الزيادة في الاحتياطي النقدي المصري، والتي قد تصل إلى 40 مليار دولار، وذلك عقب الدفعات الأولى من صفقة رأس الحكمة وقروض صندوق النقد الدولي ومع ذلك، تظل الحسابات المصرفية المصرية مكشوفة بمبلغ يقارب 21 مليار دولار.

ويتوقع لخبراء استمرار الضغوط على العملة المحلية، مع الحاجة إلى حوالي 20 مليار دولار إضافية لتغطية الالتزامات المالية وسد الفجوة بين الصادرات والواردات خلال العام المالي 2024-2025 ويُحذرون من تراجع عائدات المصريين في الخارج، خاصةً مع توقعات بانخفاض معدلات النمو في دول الخليج خلال عام 2024.

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طباعة النقود

يُعتبر الاعتماد على طباعة النقود والاستمرار في تلقي القروض من السمات المميزة للعديد من الاقتصادات، ولكنها تحمل معها تحديات كبيرة. في حالة مصر، تُشير البيانات إلى أن هناك استراتيجية متبعة لطباعة النقود لتلبية الاحتياجات المالية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تضخم إذا تجاوز حجم النقود المطبوعة معدلات النمو الاقتصادي.

من ناحية أخرى، تلعب القروض الدولية دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة. القروض من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي تأتي مع شروط تهدف إلى تحفيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الأداء المالي للدولة. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي هذه القروض إلى زيادة الديون الوطنية وتفاقم الأعباء المالية على المدى الطويل إذا لم يتم إدارتها بشكل فعال.

يُعد التوازن بين الحاجة إلى السيولة النقدية والحفاظ على استقرار الاقتصاد أمرًا بالغ الأهمية. يجب أن تُستخدم القروض لتمويل مشاريع تنموية قادرة على توليد الدخل وتحقيق النمو الاقتصادي، وليس فقط لتغطية العجز في الميزانية أو الديون القائمة. ويجب أن تكون طباعة النقود محكومة بضوابط صارمة لتجنب التضخم وتآكل القوة الشرائية للعملة.

حلول حكومية

وأعربت الحكومة المصرية عن رؤيتها للإصلاح الاقتصادي وفقا لرؤية الدولة 2030 وكان من أهم محاورها مايلي:

أولا: الإصلاحات المالية والنقدية وتشمل استمرار جهود الانضباط المالي، تحقيق فائض أولي بالموازنة، تقليص المديونية الحكومية، إطالة عمر الدين الحكومي، تحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق، وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية.

ثانيا: السيطرة على التضخم عبر ضمان استقرار الأسعار وتحسين أدوات السياسة النقدية، والحفاظ على صلابة القطاع المصرفي.

ثالثا: الإصلاحات الهيكلية عبر زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، خلق فرص عمل، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام.

رابعا: رفع مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من الاستثمارات المنفذة في السنوات القادمة.

خامسا: طرح أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي. وطرح شركات القطاع العام في البورصة بما في ذلك شركتان تابعتان للقوات المسلحة المصرية، ودمج 7 من أكبر الموانئ والفنادق المميزة للاستثمار بالبورصة.