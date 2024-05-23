خاص:التحالف "الخفي" بين اليمينين المتطرفين والإسلامويين في أوروبا

في شهر حزيران/يونيو القادم سيتوجه 400 مليون أوروبي لانتخاب 720 عضواً في البرلمان الأوروبي. ووفقا لاستطلاعات الرأي فان اليمينيين الشعبويين قد يحققون مكاسب كبيرة، مما قد يؤدي إلى أغلبية يمينية قوية في البرلمان لأول مرة منذ عام 1979. وتلعب ورقة الإسلام السياسي والهجرة واللجوء دورا مهما في الحملة الانتخابية الجارية في دول التكتل.

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في المقابل يزداد الإسلام السياسي تصاعدا في دول الاتحاد مستفيدا من عوامل عدة كتشديد قوانين الهجرة، والهجمات العنصرية ضد المسلمين، الحرب في غزة. ويقوم اليمين الشعبوي المتطرف والإسلامويون بالاستفادة من البعض بشكل مباشر أو غير مباشر لحشد المزيد من الأنصار.

بعد مرور مؤقتة بعد ستة أشهر من الانتخابات البرلمانية الهولندية، اتفقت أربعة أحزاب يمينية أخيرا على تشكيل حكومة ائتلافية. أعلن السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز أن هذه الخطوة قد تقربهم من تشكيل حكومة يمينية متطرفة في هولندا. وتوصلت الأحزاب أيضاً إلى اتفاق يفرض تدابير صارمة على طالبي اللجوء، ويلغي لم شمل أسر اللاجئين، ويقلل عدد الطلاب الأجانب.

وخلال حملته الانتخابية قدم الزعيم الهولندي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز ثلاث مقترحات تشريعية مثيرة للجدل ضد الإسلام والمسلمين. ورغم أنها لا تحظى بالأغلبية في البرلمان وصنفتها أعلى محكمة في هولندا على أنها تنتهك سيادة القانون، لكنها تلعب دورا في الفوز بأصوات الكثير من الهولنديين. ومن بين تلك المقترحات معاقبة كل من يحمل القرآن بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وفي مشروع القانون الثاني، يريد تقييد الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الجنسيات المتعددة. كحرمانهم من حقهم في التصويت. أما المشروع الثالث، أراد فيلدرز احتجاز الأشخاص دون أمر من المحكمة في حالة الاشتباه في ضلوعهم في أعمال مسلحة. ورغم سحب السياسي اليميني الهولندي بعض تلك المقترحات إلا أن ذلك يبقى من باب المناورة السياسية لإنجاح مساعي تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

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مثل هذا المقترحات استغلتها التيارات الاسلاموية المتطرفة لنشر سرديتها بأن المجتمع الهولندي بشكل عام وليس فقط اليمين المتطرف، "يكره الإسلام والمسلمين" وهم في "حرب ضد الإسلام"، وأن الحل "في حشد الصفوف" والوقوف "وقفة رجل واحد"، وأن "أضعف الإيمان مقاطعة انتخاباتهم"، و"الالتزام باللباس الإسلامي وإطلاق اللحى من باب التحدي".

في الجارة فرنسا يركز إريك زمور، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وماريون ماريشال، حفيدة اليميني المعروف جان ماري لوبين، ومرشحة حزب "الاستعادة" الذي أسسه زمور في حملتهما الانتخابية على نشر خطاب معادٍ للأجانب والمسلمين، مستغلين بعض الهجمات التي ينفذها إسلامويون لتعميم الاشتباه. آخر فصول ذلك قيام رجل مسلح بسكين وقضيب معدني، بإشعال النار في معبد يهودي في مدينة روان بمنطقة نورماندي شمال فرنسا، في وقت مبكر من يوم الجمعة 17 من شهر أيار/مايو الماضي.

وفي حديث خاص لI24News يرى حسن الشلغومي رئيس منتدى أئمة فرنسا، أن القاسم المشترك بين اليمين المتطرف والإسلامويين هو "نشر خطاب الكراهية والتخويف". ويعاتب حسن الشلغومي في هذا الهجوم وغيره ما يصفه "صمت الغالبية المعتدلة وصمت المسلمين بعدم الخروج وعدم التنديد يجعل الخلط بين المتطرفين والمعتدلين سائدا". ويضيف الشلغومي لI24News أن "اليمين المتطرف يستغل تلك الهجمات لنشر الخوف من كل المسلمين، أما الإسلامويون فيوظفونها في خطابهم لنشر المظلومية بأن الغرب يكرههم"، يضيف المتحدث ذاته.

خلال موجة الهجرة السورية إلى ألمانيا عام 2014 قال أمين عام حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي المتطرف إن "اللاجئين السوريين كانوا هدية من السماء". وما كان يقصده هو أنهم كانوا ورقة رابحة للحزب للفوز بالكثير من الانتخابات في البرلمانات المحلية والدخول للبرلمان الاتحادي في سابقة تاريخية مستغلا الإسلام والهجرة. في المقابل ظهرت وقتها في ألمانيا مجموعة إسلاموية أطلقت على اسمها "شرطة الشريعة الإسلامية" بهدف "الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر". ومؤخرا تفاجأ الألمان بحركة أخرى تظاهرت في شوارع مدينة هامبورغ وترفع شعارات من قبيل "الإسلام هو الحل"، وتدعو إلى "الخلافة الإسلامية".