بعد السلسلة الطويلة من التطورات التي أعقبت أحداث السابع من أكتوبر، تبدلت قواعد اللعبة الميدانية والسياسية في الشرق الأوسط. لم تعُد المواجهة مجرد جولة أخرى من الصراع الممتد، بل تحولت إلى نقطة تحول استراتيجية أعادت ترسيم التحالفات، وصاغت استراتيجيات جديدة للفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين.

فيما يلي قراءة صحفية استقصائية لتطور تموضع القوى الرئيسية:

حركة حماس: من إدارة القطاع إلى مرونة التكتيك

الميدان: تحولت الحركة من نمط السيطرة السياسية والعسكرية المنظمة على قطاع غزة إلى استراتيجية استنزاف مرنة تحاكي "حرب العصابات" والكمائن التكتيكية، محاولة امتصاص الضربات القاسية التي استهدفت بنيتها التحتية وقياداتها التاريخية.

السياسة: بدت حماس أكثر ميلاً لإظهار المرونة فيما يتعلق بترتيبات "اليوم التالي"، مبدية استعدادات لتسليم إدارة القطاع للجنة إدارية أو حكومة كفاءات مستقلة، شريطة ضمان عدم إقصائها من المشهد الوطني ومقاومة محاولات فصل غزة عن الضفة الغربية.

إسرائيل: تفوق تكتيكي في مواجهة "مأزق الاستراتيجية"

العمليات العسكرية: تمكن الجيش الإسرائيلي من تفكيك المفاصل الصلبة لبنية حماس والتسبب في تدمير واسع للبنية التحتية، فضلاً عن تنفيذ عمليات اغتيال طالت قيادات صلبة في "محور المقاومة" على أكثر من جبهة.

الأزمة الداخلية العميقة: تسببت طول أمد الحرب في إنهاك الاقتصاد الإسرائيلي وتوسيع الفجوة بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، إلى جانب ضغوط أهالي الأسرى والشارع الاحتجاجي. كما باتت إسرائيل تواجه عاديات العزلة الملاحقة أمام المحاكم الدولية (الجنائية والعدل الدولية).

السلطة الفلسطينية: البحث عن الموئل وسط مأزق الشرعية

واقع الضفة: تعيش السلطة حالة من الانكماش السياسي والمالي إثر الاقتحامات المتكررة والاحتجاز الإسرائيلي الممتد لأموال المقاصة، إلى جانب اتساع نطاق الاستيطان.

حسابات "اليوم التالي": تسعى رام الله لتقديم نفسها كبديل شرعي وحيد لإدارة الضفة وغزة ضمن حل سياسي شامل، إلا أنها تصطدم بفيتو حكومي إسرائيلي حاد وضغوط اشتراطية دولية تطالب بإصلاحات جوهرية قبل تمكينها.

الولايات المتحدة: إدارة التوازن المزدوج

الدعم والدبلوماسية: حافظت واشنطن على مظلتها العسكرية والدبلوماسية لإسرائيل، بينما عملت على احتواء الصراع لمنع انزلاقه إلى حرب إقليمية مفتوحة وشاملة لا تحمد عقباها.

المسار المستقبلي: سعت الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للضغط باتجاه هدن مستدامة، مع محاولة ربط الترتيبات الأمنية بمسارات سياسية أوسع تشمل التخطيط لإعادة الإعمار والترويج لإعادة إحياء أطر التطبيع ورؤية حل الدولتين.

الموقف العربي والوسطاء: "خطوط حمراء" ورؤية أمنية

الوساطة والمساعدات: قادت مصر وقطر جهوداً مضنية للتفاوض، وتجسير الفجوات لإنجاز صفقات التبادل وتقديم المساعدات الإنسانية.

الأمن القومي: شكلت مسألة رفض "التهجير القسري" للغزيين أو أبناء الضفة حجر الزاوية في الموقف المصري-الأردني والعربي، باعتبارها خطاً أحمر يمس الأمن القومي وتصفية حاسمة للقضية.

المسار السياسي: اشترطت القوى العربية الرئيسية (وفي مقدمتها السعودية) أن أي خطوات نحو الاستقرار الإقليمي أو الهندسة الأمنية المستقبليّة يجب أن تمر عبر مسار موثوق ومكفول دولياً لقيام الدولة الفلسطينية.

إيران و"محور المقاومة": بين حدود الردع والمواجهة المباشرة

وحدة الساحات: وظفت طهران حلفاءها في لبنان واليمن والعراق وسوريا للضغط العسكري والاقتصادي في البحار والمنافذ الحدودية لربط التهديات بوقف العدوان على غزة.

تكسير قواعد الاشتباك: شهدت الفترة تخطياً خطيراً لقواعد اللعبة التقليدية من خلال ضربات واشتباكات مباشرة ومتبادلة بين إيران وإسرائيل. ومع ذلك، حرصت طهران على أبقاء الصراع تحت سقف الردع المتبادل دون السقوط في مواجهة مباشرة ومكشوفة مع واشنطن.

أعادت التحولات الممتدة منذ 7 أكتوبر إثبات حقيقة محورية؛ وهي أن الترتيبات الإقليمية لا يمكنها القفز على الجوهر الأساسي للقضية الفلسطينية. ويظل الاستقرار الإقليمي معلقاً بمدى التوصل إلى صيغة سياسية متكاملة تضمن إيقاف الحرب، وتضمن حوكمة مستقرة، وتفتح باب إعادة الإعمار.