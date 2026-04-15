اليمين الإيطالي يتراجع؟ ميلوني تواجه اختبارًا صعبًا داخل أوروبا وخارجها

منذ وصول جورجيا ميلوني إلى السلطة في أكتوبر 2022، سعت إلى ترسيخ موقعها كأحد أبرز وجوه اليمين المحافظ في أوروبا، مستفيدة من صعود التيارات القومية في عدة دول. غير أن هذا الصعود بدأ يواجه اختبارات معاكسة مع تحولات المشهد الأوروبي، حيث خسر اليمين مواقع مؤثرة، كما حدث في بريطانيا مع صعود كير ستارمر، وفي فرنسا مع تعثر مارين لوبان في الوصول إلى السلطة، إضافة إلى تراجع نفوذ فيكتور أوربان.

ويرى مراقبون أن هذه التحولات أضعفت البيئة السياسية الحاضنة لميلوني، ودفعتها إلى إعادة تموضع تدريجي للحفاظ على توازنها داخل الاتحاد الأوروبي.

تحالف مع ترامب.. من رصيد سياسي إلى عبء داخلي

بنت ميلوني جزءًا مهمًا من حضورها الدولي على علاقتها مع دونالد ترامب، حيث شكل التقارب الأيديولوجي في ملفات الهجرة والسيادة ركيزة لهذا التحالف.

غير أن هذا التقارب بدأ يثير تحديات، خاصة مع تصاعد مواقف ترامب المتشددة تجاه أوروبا، سواء في القضايا التجارية أو السياسية. ويرى محللون أن ميلوني وجدت نفسها في موقع معقد، بين الحفاظ على تحالفها مع واشنطن والدفاع عن المصالح الأوروبية، ما دفعها تدريجيًا إلى تخفيف الارتباط العلني بهذا التحالف، خاصة بعد تداعيات الحرب على إيران وارتفاع كلفتها الاقتصادية داخليًا.

الفاتيكان والناخب الكاثوليكي.. معادلة حساسة

ازدادت الضغوط على الحكومة الإيطالية بعد الانتقادات التي وجهها ترامب إلى البابا ليون الرابع عشر، ما وضع اليمين الإيطالي أمام معادلة حساسة تتعلق بقاعدته الكاثوليكية.

وفي هذا السياق، سارعت ميلوني إلى الدفاع عن البابا، مؤكدة أن الدعوة إلى السلام تمثل موقفًا طبيعيًا للكنيسة. ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس إدراكًا عميقًا لحساسية التوازن بين الخطاب القومي المحافظ والمرجعية الدينية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

الحرب في الشرق الأوسط تضغط على القرار الإيطالي

لم تكن الحرب في الشرق الأوسط بعيدة عن الحسابات الداخلية، إذ فرضت تداعياتها الإنسانية والسياسية نفسها على المشهد الإيطالي.

وفي هذا الإطار، قررت روما تعليق بعض أشكال التعاون الدفاعي مع إسرائيل، في خطوة تعكس محاولة لإعادة ضبط الموقف الرسمي. ويرى محللون أن القرار لا ينفصل عن الضغوط الشعبية والاحتجاجات في الشارع الأوروبي، إلى جانب الانتقادات المرتبطة بتأثير الحرب على قوات دولية، من بينها عناصر إيطالية.

حسابات داخلية.. بين الاقتصاد والشرعية السياسية

يرتبط هذا التحول بعدة عوامل داخلية متداخلة، أبرزها البعد الاقتصادي، حيث تأثرت إيطاليا بارتفاع أسعار الطاقة والتضخم نتيجة التوترات الإقليمية.

كما يرى مراقبون أن ميلوني تسعى إلى توجيه رسالة للداخل مفادها أن حكومتها لا تتحرك وفق منطق الاصطفاف المطلق، بل توازن بين المصالح السياسية والاعتبارات الإنسانية.

وبين هذه الضغوط، يقدّر محللون أن اليمين الإيطالي يدخل مرحلة إعادة تموضع، يحاول خلالها الحفاظ على تماسكه الداخلي دون خسارة موقعه في التحالفات الدولية، في مشهد يعكس تحولات أوسع داخل أوروبا.