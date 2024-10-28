الولايات المتأرجحة في الولايات المتحدة – وهذه المرة: أريزونا

9 أيام تفصلنا عن الانتخابات في الولايات المتحدة: يبلغ عدد سكانها نحو 7.5 مليون نسمة، منهم 3.9 مليون مسجلون للتصويت، ويوجد في ولاية أريزونا الحدودية 11 ناخباً (المجمع الانتخابي) ستمنح للفائز أو الفائز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة. مصير الولايات المتأرجحة – مشروع خاص.

بدأ التصويت المبكر في الدولة الصحراوية بالفعل في 9 أكتوبر/تشرين ثاني، أي قبل شهر تقريبًا من موعد الانتخابات. وفي عام 2016، فاز المرشح الجمهوري آنذاك دونالد ترامب بالولاية بعد حصوله على 90 ألف صوت أكثر من المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، لكن في 2020، خسر الرئيس السابق أمام الرئيس الحالي جو بايدن بفارق أحد عشر ألف صوت فقط. توضح هذه الاختلافات الصغيرة مقدار الوقت والمال الذي تنفقه الحملات في الولاية المتأرجحة.

ليست الرئاسة وحدها على المحك في ولاية أريزونا، بل مجلس الشيوخ كذلك. أعلنت المستقلة كريستين سينيما أنها لن تترشح للانتخابات المقبلة، لذا فإن لدى الجمهوريين هذا العام فرصة حقيقية لتقليص تقدم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ المحلي. هذا بالإضافة إلى ممثلي الولاية التسعة في الكونغرس، وسيتم تحديد إجمالي عشرة من ممثلي الولاية الأحد عشر في كلا المجلسين بعد الانتخابات.

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الهجرة والإجهاض وكل شيء بينهما

كل ولاية لها أولوياتها، وأريزونا، باعتبارها ولاية حدودية مع المكسيك، مهتمة أكثر من أي وقت مضى بمسألة الهجرة غير الشرعية. إن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود آخذة في التناقص بالفعل ولكن المهم هنا هو الشعور، وكيف ينظر الناخبون المحتملون إلى نفس الواقع من خلال عدستين مختلفتين.

أريزونا هي أيضًا واحدة من ولايتين متأرجحتين، إلى جانب نيفادا، ستصوتان هذا العام على قضية تشغل الأمة بأكملها، وهي الحق في الإجهاض. تحظى هذه القضية المثيرة للجدل بتأييد ساحق في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ومنذ أن رفضتها المحكمة العليا، عندما ألغت حكم ’رو ضد وايد’، كانت نتائج الانتخابات المحلية لصالح الناشطين المؤيدين للإجهاض. يوضح الأمريكيون أنهم مهتمون، ويهتمون بشكل خاص، بالحصول على الإجهاض الآمن.

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وفي الوقت الحالي لا يوجد متقدم واضح في استطلاعات الرأي. وهناك الكثير كأنه. بعضها هاريس، وبعضها ترامب، ولكن جميعهم يظهرون تكافؤًا إحصائيًا. وبحسب أرقام التصويت المبكر التي بدأت بالفعل، يبدو أن نسبة المشاركة في الانتخابات بولاية جراند كانيون ستكون عالية، وفي الأيام التي تلي الخامس من نوفمبر/تشرين ثاني سنعرف الى من سيتم منح الناخبين الأحد عشر في ولاية أريزونا، بالطريق إلى 270 ناخباً اللازمة