عدو عدوي صديقي : التحالف السري لإسرائيل مع الأكراد

ستينيات القرن الماضي. إسرائيل الدولة الصغيرة، المعزولة والمحاطة بالأعداء، تبحث بحماس عن حلفاء جدد مهما كلف الأمر. وبينما تستعد الجيوش العربية للجولة القادمة، تلجأ القيادة الإسرائيلية - برئاسة ديفيد بن غوريون - إلى مبدأ جديد: "تحالف الأقليات".

من تحول بسريعة الى شريك مركزي لإسرائيل في هذه الاستراتيجية كان الشعب الكردي في العراق- شعب مصمم ويحارب على مدار مئات السنين لاستقلاله. توجه مبعوثون أكراد في عام 1961 إلى إسرائيل لإجراء اجتماع سري مع رئيس الحكومة ليفي أشكول، ومع نائب وزير الأمن الشاب- شمعون بيريس. طالبوا بشي واحد: مساعدة بقتالهم ضد النظام العراقي.

سرعان ما أرسلت إسرائيل فرقًا من المستشارين العسكريين وضباط الموساد، وحتى الأطباء، إلى شمال العراق. وأصبح الدعم الإسرائيلي للأكراد سرًا دفينًا في البلاد. وسط صخور جبال زاغروس القاحلة، يُعلّم عملاء الموساد قوات البيشمركة تقنيات حرب العصابات المتقدمة، ويُزوّدونهم بالأسلحة ومعدات الاتصالات والأدوية.

وتوطدت العلاقة. زار الملا بارزاني، الزعيم الأسطوري للأكراد، إسرائيل سرًا - مرتين على الأقل بين عامي 1968 و1973. والتقى وجهًا لوجه برؤساء الدولة الإسرائيلية، ووعد بأن هذا التحالف - بين الشعبين اليهودي والكردي - لن يُنسى أبدًا.

حتى رئيس الموساد، مائير عميت - أحد أبرز وأكثر الشخصيات احترامًا في عالم الاستخبارات الإسرائيلية - وصل عام 1966إلى جبال كردستان لعقد اجتماع سري مع بارزاني نفسه، ليُظهر دعمًا غير مشروط. نشأت رابطة دم ومصير مشترك. وفي مقابل المساعدة، ساعد المتمردون الأكراد إسرائيل: يهود العراق، الذين ما زالوا تحت وطأة الحكم المتشدد، يُهرَّبون سرًا عبر جبال كردستان إلى إيران - ومن هناك إلى إسرائيل. أصبح التحالف الدموي والتهريب السري في الجبال الشمالية جزءًا لا ينسى من تاريخ الموساد.

ولكن في عام 1975، وفي منعطف مفاجئ، توقف الإيرانيون عن دعم الأكراد، وانهار التمرد - وانتهى تحالف إسرائيل السري بخيبة أمل وألم.

في عام 1980، كشف رئيس الوزراء آنذاك مناحيم بيغن لأول مرة السر علنًا: "نعم"، قال في الكنيست، "إسرائيل وقفت إلى جانب الأكراد في لحظاتهم الصعبة"، ولأول مرة يسمع الجمهور الإسرائيلي رسميًا عن العلاقة المفاجئة التي بقيت لسنوات طي الكتمان.

بعد عقود، يروي عملاء الموساد السابقون بحماس كيف تعلقوا بالشعب الكردي، حتى أصبحوا هم أنفسهم بمثابة "أكراد وطنيين". إنهم لا ينسون شجاعة سكان الجبال، الذين اعتبروا إسرائيل حليفهم الوحيد في منطقة مليئة بالأعداء.