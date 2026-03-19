هل ينهار لبنان؟ ثلاث حروب متزامنة ترسم مستقبلًا غامضًا للدولة

ما يواجهه لبنان اليوم لا يمكن اختزاله في جبهة عسكرية واحدة، بل هو تداخل معقّد لثلاث حروب تجري في آن واحد، وتُنتج واقعًا يتجاوز مفهوم التصعيد التقليدي. فهناك ضغط عسكري إسرائيلي يتسارع لفرض وقائع ميدانية، وتشابك إقليمي تتحكم بإيقاعه عواصم مثل طهران ودمشق، إلى جانب انقسام داخلي عميق يُفقد الدولة قدرتها على التصرف كفاعل سيادي في لحظة حاسمة.

ويرى مراقبون أن هذا التداخل يخلق معادلة مستحيلة تقريبًا: كل محاولة لمعالجة الداخل تصطدم بتوازنات الإقليم، وكل انخراط في الإقليم يهدد بانفجار الداخل، بينما يمضي المسار العسكري بوتيرة مستقلة، يعيد رسم الخرائط دون انتظار أي تسوية سياسية.

في هذا السياق، لا تبدو التحركات الإسرائيلية كعملية محدودة الأهداف، بل كاستراتيجية لإعادة هندسة البيئة الأمنية في الجنوب اللبناني وربما أبعد من ذلك. فالتوسّع في أوامر الإخلاء، واستهداف البنية التحتية، والانتقال من نطاق نهر الليطاني إلى ما بعد نهر الزهراني، كلها مؤشرات على أن الهدف يتجاوز فكرة “إبعاد الخطر”، ليتجه نحو إنتاج واقع جغرافي جديد. وبحسب تقديرات محللين، فإن التهجير والتدمير لم يعودا نتائج جانبية، بل أدوات مدمجة في إدارة المعركة، تُستخدم لإعادة تشكيل المجال نفسه الذي يتحرك فيه الفاعلون.

في المقابل، يتصاعد الحديث عن مسار تفاوضي، لكن هذا المسار لا ينفصل عن الحرب بقدر ما يُعد امتدادًا لها. فطرح بيروت لفكرة مفاوضات مباشرة يعكس حجم الضغط الذي بات يهدد بنية الدولة، بينما يصر حزب الله على ربط أي تفاوض بوقف إطلاق النار أولًا، وهو موقف يحظى بدعم داخلي من شخصيات مثل نبيه بري ووليد جنبلاط. ويرى مراقبون أن إسرائيل، في المقابل، لا تتعامل مع التفاوض كأولوية، بل كمرحلة لاحقة لتثبيت أكبر قدر ممكن من الوقائع على الأرض، ما يجعل كل يوم قتال جزءًا من عملية تفاوض غير معلنة.

وتزداد الصورة تعقيدًا مع البعد السوري، إذ يشير مراقبون إلى أن منطقة البقاع مرشحة للتحول إلى عقدة استراتيجية، في ظل تقارير عن تحركات قرب حمص، ومحاولات أحمد الشرع الحفاظ على موقع الحياد. غير أن أي انخراط سوري، حتى لو كان محدودًا، قد يفتح الباب أمام توسيع دائرة الصراع، وهو سيناريو يحمل مخاطر تتجاوز قدرة دمشق نفسها على الاحتمال، فضلًا عن انعكاساته المباشرة على لبنان.

على المستوى الإنساني، لم تعد الأزمة مجرد نتيجة للحرب، بل تحولت إلى أحد محركاتها. فمع تجاوز عدد النازحين عتبة المليون، وتآكل البنية التحتية، يتجه لبنان نحو ضغط اجتماعي غير مسبوق. ويرى محللون أن هذا النزوح الواسع لا يعيد فقط توزيع السكان، بل يعيد تشكيل العلاقات بين المناطق على أساس التوتر والعبء، بدلًا من التضامن، ما يفتح الباب أمام تفكك بطيء يصيب فكرة الدولة نفسها.

أما دوليًا، فيبدو أن المشهد محكوم بمنطق إدارة الأزمة لا حلّها. فالولايات المتحدة لا تزال تمنح إسرائيل هامش حركة واسع، فيما تفتقر أوروبا إلى أدوات ضغط حقيقية، وهو ما يرسّخ توازنًا هشًا يقوم على استمرار العمليات العسكرية، وتصاعد الكلفة الإنسانية، وتأجيل أي مسار سياسي إلى ما بعد فرض الوقائع ميدانيًا.

في ضوء ذلك كله، يرى مراقبون أن السؤال لم يعد متعلقًا بمآلات المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، بل بمصير لبنان نفسه. فإما أن تُفرض عليه صيغة سيادة منقوصة تُدار تحت ضغط دائم، أو يستمر الاستنزاف إلى حد تفكك الدولة تدريجيًا. وبين هذين المسارين، تتراجع الأسئلة التقليدية حول من ينتصر ومن يخسر، لصالح سؤال أكثر جذرية: ما الذي سيتبقى من لبنان ككيان موحّد إذا استمر هذا المسار؟