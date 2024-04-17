الغرب وهجوم إيران على إسرائيل .. إدانات، وحرص على المصالح مع طهران!

إدانات بأقصى العبارات، إعلان التضامن مع إسرائيل، استدعاء السفراء الإيرانيين في العواصم الأوروبية، وقمم طارئة وخلايا أزمة هنا وهناك. هكذا جاءت ردود الفعل الغربية بعد الهجوم غير المسبوق لإيران على إسرائيل بعشرات الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية. تضامن ودعوات لعدم التصعيد كما هي حال الموقف الأمريكي، الصوت الأوروبي يكاد يكون موحدًا في مساعيه لثني إسرائيل عن التصعيد و"ضبط النفس". فلماذا يا تري؟

قمم طارئة ولهجة حادة تجاه طهران

وخلال قمة طارئة دعت إليها إيطاليا في يوم الأحد، 14 أبريل/نيسان، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، أعربت دول المجموعة في بيان مشترك عن تضامنها مع إسرائيل وأدانت الهجوم الإيراني. وجاء في البيان بعد اجتماع عبر الفيديو: "لقد اتخذت إيران من خلال تصرفاتها خطوة أخرى نحو زعزعة استقرار المنطقة وتخاطر بإثارة تصعيد إقليمي لا يمكن السيطرة عليه". ويجب منع مثل هذا التصعيد. وتابع البيان: "نحن على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات الآن ردًا على المزيد من المبادرات المزعزعة للاستقرار". كما أكد رؤساء الدول والحكومات مجددًا تضامنهم الكامل مع إسرائيل والتزامهم بأمنها. أما الاتحاد الأوروبي فقد ناقش خلال ذات القمة فرض عقوبات جديدة ضد طهران.

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عقوبات جديدة تلوح في الأفق

وفي هذا الصدد، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن مجموعة السبع "ستناقش فرض عقوبات إضافية على إيران، خاصة فيما يتعلق ببرامج الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية". من جانبه قال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء 16 أبريل/نيسان، إن دول التكتل "تدرس فرض عقوبات على إيران تشمل برنامج المسيرات وتزويد وكلائها السلاح". وتتهم إيران بمد وكلائها وحلفائها في الشرق الأوسط خصوصا في سوريا والعراق وجنوب لبنان، بالأسلحة بما فيها المسيرات. ومنذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا تتهم كييف طهران بتوريد طائرات بدون طيار لموسكو لاستخدامها ضد القوات الأوكرانيين وضد المدنيين.

"وفي مؤتمر صحفي ببرلين مع نظيره الأردني أيمن الصفدي يوم الثلاثاء، 16 أبريل/نيسان، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على تكنولوجيا المسيّرات الإيرانية، عقب هجوم طهران في نهاية الأسبوع الماضي على إسرائيل. وأضافت الوزيرة الألمانية أنها ستتوجه إلى إسرائيل لبحث سبل تجنب مزيد من التصعيد".

دعوات محتشمة لإدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب

وبعد يومين على الهجوم الإيراني على إسرائيل، دعا يورغن هاردت، المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، إلى فرض عواقب في سياسة العقوبات. وأوضح هاردت يوم الاثنين 15 نيسان/أبريل أن ذلك "يجب أن يشمل إدراج الحرس الثوري الإيراني في الاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية".

لكن ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي تدرك جيداً أن الحرس الثوري هو اللاعب الأقوى اقتصاديًا في إيران ويسيطر على قطاعات الصناعة بأكملها. إنه جزء من الصفقة التي تربط دول التكتل بالنظام الإيراني. ويقال إن الحرس الثوري كان ينشط في الأصل في مجالين: تصدير النفط والغاز الطبيعي وبناء البنية التحتية مثل الطرق وخطوط القطارات أو المستشفيات.

ولهذا السبب يستبعد الكثير من الخبراء الغربيين تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" حفاظا على المصالح الاقتصادية الأوروبية. وحذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، يوم الاثنين 15 أبريل/نيسان، من أن "التدهور الإضافي في الشرق الأدنى أو الأوسط" سيكون له "تأثير اقتصادي ثقيل" في أركان العالم الأربعة. وفي هذا السياق، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إسرائيل إلى "المساهمة في وقف التصعيد" في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الإيراني غير المسبوق الذي وقع نهاية الأسبوع. "كانت الجهود التي بذلتها إسرائيل مع شركائها الدوليين والمتواجدين على الأرض في صد الهجوم الإيراني ملفتة للنظر حقًا".

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خبراء: المصالح الاقتصادي وراء الدعوات ل"ضبط النفس"

وتبرر الصحفية كلارا فالتييه في مقالة لها في "لو فيغارو" الفرنسية رغبة الأوروبيين في وقف التصعيد بين إيران وإسرائيل بـ "خطر حدوث صدمة نفطية مرتبطة بتمديد الصراع". وفي نفس السياق، يرى أوليفر برادلي، الخبير في الشؤون الأوروبية، أن "مخاوف الأوروبيين تتعلق بالأساس بمعرفتهم المسبقة بأن إيران قادرة على وقف حركة الملاحة بشكل عام ونقص الغاز والبترول بشكل خاص من الخليج إلى دول الاتحاد". ونتيجة لذلك، يضيف برادلي في حديثه مع I24News أن "مقاربة الاتحاد الأوروبي لإيران لا يمكن أن تضمن عدم تكرار طهران سلوكياتها".

ووفقا للمعهد الاقتصاد الألماني فإن التجارة العالمية شهدت انخفاضًا بنسبة 1.3 بالمئة في الفترة من نوفمبر إلى كانون ثاني/ديسمبر 2023، حيث أدت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر إلى انخفاض حجم البضائع المنقولة في تلك المنطقة الحيوية. وأضاف المعهد أنه يتم حاليًا نقل حوالي 200 ألف حاوية عبر البحر الأحمر يوميًا، وهو انخفاض من حوالي 500 ألف يوميًا في نوفمبر.

بيد أن الأوروبيين يدركون جيدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتجاهل جميع الدعوات إلى "ضبط النفس" و"عدم التصعيد"، ويقوم برد فعل ضد إيران، ما قد يضع دول الاتحاد الأوروبي أمام الأمر الواقع في حال نشبت نيران حرب مباشرة بين إيران وإسرائيل.