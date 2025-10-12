انخراط عربي وتركي: أي دولة ستحقق موطئ قدم أكبر في غزة في اليوم التالي؟

اتفاق وقف إطلاق النار وقمة شرم الشيخ هما بمثابة مدخل لتزايد الانخراط العربي، وكذلك التركي والقطري، في الملف الفلسطيني وفي غزة. ستعمل قوة مهام أمريكية، تركية، قطرية، مصرية وإماراتية على الإشراف على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبالتنسيق مع إسرائيل.

قمة عربية أخرى تُعقد في شرم الشيخ لتثبيت وقف إطلاق النار، منع إسرائيل من العودة للقتال، وصياغة "اليوم التالي" في قطاع غزة. غرفة العمليات المشتركة التي تعمل من مصر وتشرف على وقف إطلاق النار، تشارك أيضًا في فتح معبر رفح، إدخال المساعدات الإنسانية، وحتى في خطوات لإصلاح البنى التحتية للكهرباء في قطاع غزة. فريق مصري أوروبي سيدير هذه الغرفة بشكل مؤقت.

يُذكر أنه، بحسب تقرير في صحيفة "العربي الجديد"، لم تُدعَ السلطة الفلسطينية إلى قمة شرم الشيخ التي ستُعقد بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. إلى جانب ذلك، أُقيمت أمس قمة دولية في قطر، وخلالها قامت السعودية وفرنسا بحشد دول العالم لدعم الدولة الفلسطينية.

وفي هذا السياق، تركيا، التي دفعت حماس لقبول المقترح الأمريكي، تزداد انخراطاً بشكل ملحوظ في الوساطة بين إسرائيل وحماس، وأيضًا في مستقبل قطاع غزة واليوم التالي. ليس من العبث أن قال وزير الخارجية التركي إن "غزة سيديرها الفلسطينيون فقط. اهتمامنا بالقضية الفلسطينية ينبع من الأهمية التاريخية لمسجد الأقصى بالنسبة للأتراك". وكما هو معروف، تركيا هي أيضًا لاعب مركزي في سوريا، وهي أيضًا تحتفظ إسرائيل معها بنظام تنسيق حساس.

في المستقبل القريب، إذا وعندما تتولى الدول العربية مسؤولية إعادة إعمار قطاع غزة، ستجد نفسها منخرطة بشكل كبير جدًا في مستقبل القطاع – فصاحب المال هو صاحب الرأي. هكذا يتشكل محور نفوذ واحد في الملف الفلسطيني يمر عبر تركيا وقطر، اللتين تدعمان محور الإخوان المسلمين، بينما المحور الثاني يمر من السعودية إلى مصر ودول الخليج، التي تدعم السلطة الفلسطينية.