"ختم أمريكي".. ما مكاسب اتفاق لبنان وما الخط الأحمر الذي حدده نتنياهو وزامير؟

حتى قبل الخوض في تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، يجب التحدث عن معناه المركزي. بعد أيام طويلة شاهدنا فيها مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن وتصريحات لمسؤولين أمريكيين يتحدثون عن تدخل إيراني في ما يجري في لبنان، جاء الاتفاق ليحدد بشكل قاطع، مع ختم أمريكي: الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان سيكون فقط عندما لا يكون حزب الله هناك.

هذا القول يبدو واضحًا للوهلة الأولى، لكن عندما نتذكر المطلب الإيراني بأنه في إطار اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران، لن يكون الجيش الإسرائيلي أيضًا في جنوب لبنان، نفهم مدى أهمية هذا الإنجاز.

خلف الكواليس، أدار المحادثات جهات مركزية. السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، الذي ترأس الوفد، إلى جانب جهات من هيئة الأمن القومي. ورئيس قسم الاستراتيجية، عميحاي ليفين، كممثل لرئيس الأركان إيال زمير والجيش الإسرائيلي في المحادثات.

بينما قام الجيش الإسرائيلي بنقل خرائط مع خطوط الانسحاب، والمناطق التي يمكن الانسحاب منها أو مناقشة انسحاب محتمل منها، فهم المستوى السياسي ما يمكن للحكومة في بيروت التعايش معه. ليس سراً أنه في لبنان كانوا يرغبون في أن يكون الانسحاب أكبر وأكثر عمقاً، داخل الخط الأصفر، وهو ما لا يتضمنه الاتفاق في نهاية المطاف. في المقابل، لم تُلبَّ كل مطالب الجيش الإسرائيلي أيضاً، ولكن تم التوصل إلى اتفاق تؤكد المنظومة الأمنية أنه يلبي الاحتياجات العملياتية.

إنجاز آخر هو إعادة تفعيل الآلية الإسرائيلية-اللبنانية، تحت إشراف القيادة المركزية الأمريكية، لمتابعة التجاوزات في المنطقة. الحديث يدور عن آلية عملت منذ نوفمبر 2024 وكانت إسرائيل تنقل إليها بشكل دائم انتهاكات حزب الله.

في حال لم يتم التعامل مع هذه الانتهاكات، فإن إسرائيل تصرفت بنفسها. هذا لا يعني أن إسرائيل ستتمكن غدًا صباحًا من شن هجوم في بيروت أو بحرية في لبنان إذا وُجدت مؤشرات لمحاولات منظمة حزب الله التسلح من جديد، ومع ذلك – فإن مجرد حقيقة تسجيل كل انتهاك، تتيح لإسرائيل بناء ملف يمكن من خلاله فحص الجيش اللبناني أيضًا: هل هو بالفعل يعمل ضد حزب الله.

من وجهة نظر رئيس الحكومة نتنياهو ورئيس الأركان أيال زامير، كان هناك خط أحمر واضح لا لبس فيه: الانسحاب إلى الجنوب من الليطاني - فقط عندما يكون حزب الله شمال النهر، والمنطقة منزوعة السلاح بالكامل من أسلحته. وقد تم اعتماد هذا المبدأ بشكل صريح وواضح في وثيقة تمت الموافقة عليها من قبل كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية.

على ما يبدو، فإن مشروع الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله في المناطق التي سيخليها الجيش الإسرائيلي سيبدأ فقط بعد بضعة أسابيع. هذا الاتفاق ينطلق بتوقعات منخفضة، إذ منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، لم ترد أي دلالة على أن الجيش اللبناني يعمل ضد حزب الله.

ولكن ربما هذه المرة، بسبب الضغط والمرافقة الأمريكية، شيء سيتغير. المؤكد أن العملية تبدأ بينما الجيش الإسرائيلي يسيطر على مناطق واسعة، مما يوسّع من إطلاق النار عن بلدات شمال إسرائيل. وحتى إذا فشل المشروع التجريبي، سيبقى الجيش الإسرائيلي في المنطقة، حتى يقوم الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية التي تريد محاربة حزب الله، بما تتوقع منه الولايات المتحدة وإسرائيل القيام به.