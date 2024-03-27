تحليل: لماذا صارت أوروبا تحت مجهر تنظيم "الدولة الإسلامية-ولاية خراسان" ؟

يثير تبني فرع "خراسان" من تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي ومقرها في أفغانستان وباكستان، للهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" بالقرب من موسكو والذي خلف ما لا يقل عن 137 قتيلاً، يثير مخاوف الأوروبيين من تنفيذ "داعش" لأعمال إرهابية مرة أخرى في أوروبا الغربية.

Russian Emergency Ministry Press Service via AP

فرنسا وألمانيا واسبانيا في حالة تأهب

مساء الأحد الماضي (24 مارس/ آذار 2024) أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال رفع حالة التأهب الأمني في البلاد إلى أعلى مستوى، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي على حفل موسيقي بالقرب من العاصمة الروسية موسكو. وقال أتال إنه "نظرا لإعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم والتهديدات التي تلوح ضد بلادنا، فقد قررنا رفع وضع التعزيز الأمني إلى أعلى مستوى: حالة الطوارئ". ومن جانبه كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين 24 مارس/ آذار، أن هذا الفرع من تنظيم "داعش" الذي تبنى الهجوم على موسكو "نفذ عدة محاولات في الأشهر الأخيرة فوق الأراضي فرنسية".

وفي الجارة ألمانيا قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في تصريح لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية يوم السبت 24 مارس/ آذار 2024، أن " تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان الإرهابي يُمثّل حالياً أكبر خطر في ألمانيا"، مضيفة أن "الخطر من الإرهاب الإسلاموي ما زال شديداً".

وفي جنوب غرب القارة أفاد مجلس الأمن القومي الإسباني (CSN)، وهو وكالة حكومية، في تقرير حديث صدر الثلاثاء الماضي بأن هناك "تهديدا إرهابيا وتطرفا إسلامويا عنيفا، وظهورا لحركات جديدة متطرفة". أما صحيفة "الباييس" فكتبت في إحدى مقالاتها بتاريخ 19 مارس/ آذار أن "الترويج للأيديولوجية العنيفة يتزايد في إسبانيا وبقية أوروبا".

Russian Emergency Ministry Press Service via AP

استهداف محتمل لفعاليات رياضية دولية

وستكون فرنسا ألمانيا تحت ضغط كبير لتشديد المراقبة ورصد الخلايا الإرهابية على بعد أشهر قليلة من بطولة أوروبا لكرة القدم في ألمانيا ودورة الألعاب الأولمبية في باريس، ويعد الحدثان الرياضيان أهدافا رئيسية محتملة للجهاديين بسبب الأعداد الكبيرة من الزائرين والمتابعين لها عن بعد عبر القنوات الناقلة.

وفي هذا الصدد قال تور هامينغ، الخبير في المركز الدولي لدراسة التطرف في حديث لصحيفة "سود ويست" الفرنسية بتاريخ 25 مارس/آذار الحالي: "إن استهداف الألعاب الأولمبية في فرنسا سيكون بلا شك حلمًا يتحقق بالنسبة لتنظيم داعش، وأنا متأكد من أن هناك خططًا بالفعل". اضافة إلى الخلايا المسلحة خارج حدود الاتحاد الأوروبي، تخشى فرنسا من العشرات من الجهاديين المدانين بأنشطتهم في سوريا من السجن بعد قضاء عقوباتهم. وفي مطلع هذا الشهر، اعترفت سيلين بيرثون، المديرة العامة للأمن الداخلي الفرنسي، أمام اللجنة القانونية بمجلس الشيوخ، بوجود قلق بشأن الألعاب الأولمبية.

باحث: "هناك تعبئة كبيرة للإسلامويين والجهاديين في أوروبا"

ويرى الباحث البريطاني في شؤون الإرهاب بيتر نيومان في مقابلة مع اذاعة "دويتشلاندفونك" الألمانية، أنه: "منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، منذ الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس والصراع الذي نتج عنه، شهدنا تعبئة ضخمة للإسلاميين والجهاديين في جميع أنحاء أوروبا الغربية". ويضيف ذات الباحث أن "أكبر تهديد إرهابي حالي في ألمانيا وأوروبا يأتي الآن مرة أخرى من جانب الإسلاميين والجهاديين". كما قيمت وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر التهديد الإرهابي في ألمانيا بأنه مرتفع. وقال فيزر: "إن خطر الإرهاب الإسلامي لا يزال حاداً". في مقالة رأي كتب الصحفي الألماني على صفحات "هندلس بلات" بتاريخ 25 مارس/ آذار 2024 أن "تنظيم الدولة الإسلامية لن ينجح في إقامة الخلافة الإسلامية في أوروبا، لكنه يريد زرع الخوف وسط المجتمع، وأيضًا إثارة الشكوك العامة ضد جميع المسلمين واللاجئين".

AP Photo/Alexander Zemlianichenko

تكفيك خلايا ارهابية وإحباط هجمات دموية

ووفقا لخبراء أمنيين أوروبيين فقد تمكنت أجهزة الاستخبارات الأوروبية في الأسابيع والأشهر الأخيرة من احباط العديد من الخطط الإرهابية على اراضيها. وكشفت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون،‏ والتي تعرف باسم يوروبول وتسهر على حفظ الأمن في أوروبا، كشفت عن محاولات لشن هجمات جهادية في جميع أنحاء أوروبا في السنوات الماضية. ومنذ 7 أكتوبر 2023، كان هناك بالفعل ثماني حالات. يقول نيومان: "أصبحت التأثيرات أكثر تكرارًا".

وفي الأسبوع الماضي، تم القبض على اثنين من الإسلاميين المشتبه بهم الذين لهم صلات بتنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان في جيرا. ووفقا لمكتب المدعي العام الاتحادي، يقال إن المشتبه بهما خططا، من بين أمور أخرى، لتنفيذ هجوم بالأسلحة النارية على ضباط الشرطة وأشخاص آخرين في البرلمان السويدي في ستوكهولم احتجاجا على حرق القرآن في السويد. وفي ليلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، اتخذت قوات الأمن في كولونيا أيضًا إجراءات وقائية متزايدة بسبب التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان.

واعتقلت السلطات الهولندية شهر سبتمبر/ أيلول 2023 اشخاصا من آسيا الوسطى على اتصال بأعضاء تنظيم "الدولة الإسلامية في خراسان" في عملية تمت بالتنسيق مع هولندا وألمانيا وبلجيكا. وفي شهر فبراير/شباط من نفس السنة تم إحباط هجوم مخطط له على القنصلية الهولندية في إسطنبول، حسبما أعلن السلطات الهولندية.

وحسب خبراء أمنيين مختصين في الجماعات الجهادية فان أنشطة تنظيم "داعش" في القارة الأوروبية لا تقتصر على التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ونشر الرعب وسط المواطنين، بل تقوم أيضا بجمع الأموال لتمويل أنشطتها خارج الدول الأوروبية. ورغم الخلافات السياسية بين روسيا وأوروبا فالهجوم الأخير في ضواحي موسكو يظهر أن الإرهابيين يعتبرانهما معا هدفا مشروعا.