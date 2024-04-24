خاص|| لبنان وقبرص يعلنان "حربا" ضد المهاجرين واللاجئين السوريين

يسعى الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق اللاجئين السوريين إلى أراضية من خلال البوابة اللبنانية، معلنا عن استعداده تقديم الدعم لتحقيق هذه الغاية

عبد الرحمن عمار- برلينمراسل i24NEWS للشؤون الأوروبية
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الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، يسار، يتفقد حرس الشرف مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الثاني على اليسار، لدى وصوله إلى مقر الحكومة في بيروت، لبنان، الاثنين 8 أبريل 2024
الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، يسار، يتفقد حرس الشرف مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الثاني على اليسار، لدى وصوله إلى مقر الحكومة في بيروت، لبنان، الاثنين 8 أبريل 2024AP Photo/Bilal Hussein

كما هو الحال في موريتانيا، تونس، ومصر، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توقيع اتفاقية مع لبنان لمكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد. خلال زيارته لبيروت يوم الاثنين الماضي، 22 أبريل/ نسيان، صرح أوليفر فارهيلي، مفوض التوسع والجوار الأوروبي، بأن بروكسل ستقدم دعماً مالياً وسياسياً للبنان حتى نهاية عام 2027 مقابل مساعدته في إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

AP Photo/Petros Karadjias, File
ملف – مهاجرون على متن قارب دورية للشرطة البحرية القبرصية أثناء نقلهم إلى الميناء بعد أن تم إنقاذهم من سفينتهم الخاصة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة البحر الأبيض المتوسط في بروتاراس، قبرص، الثلاثاء، 14 يناير 2020. وكالة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال لاجئون يوم الجمعة 29 أبريل 2024 إن الجهود القبرصية في البحر لمنع العديد من القوارب المحملة باللاجئين السوريين التي تغادر لبنان من الوصول إلى الدولة الجزيرة العضو في الاتحاد الأوروبي يجب ألا تتعارض مع القوانين الدولية لحقوق الإنسانAP Photo/Petros Karadjias, File
المال مقابل المساعدة على التصدي للمهاجرين

 وأضاف مفوض التوسع والجوار الأوروبي أن قادة الاتحاد الأوروبي أكدوا استعدادهم لمواصلة دعم اللاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا. وقبل نحو أسبوع، ناقش قادة الاتحاد الأوروبي سبل تقديم حزمة مساعدات اقتصادية للبنان، ومن المتوقع أن تقدم هذه الحزمة من قبل المفوضية الأوروبية الشهر المقبل.

بينما كانت الاتفاقيات المبرمة مع موريتانيا، تونس، ومصر كانت بمبادرة من إيطاليا، فإن قبرص، التي تبعد حوالي 160 كيلومتراً عن لبنان، هي التي تقف وراء خطط لإبرام اتفاقية مماثلة مع لبنان. وقد أعربت قبرص عن مخاوفها بشأن خطر تزايد الهجرة غير النظامية إلى أوروبا جراء حرب غزة. يعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019، ويستضيف حالياً نحو 1.5 مليون لاجئ سوري.

AP Photo/Petros Karadjias
مهاجرون يحملون لافتات وهم يطلقون شعارات خلال احتجاج على سياسات الحكومة الجديدة بشأن الهجرة، في ميدان إليفتريا في العاصمة المركزية نيقوسيا، قبرص، يوم السبت 20 أبريل 2024.AP Photo/Petros Karadjias
دعم للقوات المسلحة اللبنانية 

في مقابلة صحفية مع قناة ألمانية، أعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في 21 أبريل/ نسيان أن بلاده ترغب في مساعدة لبنان على التعامل مع قضية اللاجئين بما يمنع وصول المزيد منهم إلى قبرص. وأوضح أنه يخطط لزيارة لبنان في الثاني من أيار/مايو المقبل برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للإعلان عن حزمة مالية من الاتحاد الأوروبي. وأشار خريستودوليدس إلى أن الحزمة لن تشمل المساعدات المالية فحسب، بل تتضمن أيضاً دعماً للمؤسسات اللبنانية مثل القوات المسلحة، التي تلعب دوراً مهماً في استقرار البلاد.

المهاجرون يحاولون عادةً الوصول إلى قبرص بحراً من مدينة طرابلس في شمال لبنان، وغالبية الواصلين إلى قبرص هم من اللاجئين السوريين الذين كانوا يقيمون في لبنان مسبقاً. صرح الرئيس القبرصي بأن بلاده دعت بشكل صريح إلى تصنيف مناطق محددة في سوريا كمناطق آمنة. لكن المنظمات الحقوقية تصنف سوريا بأنها بلد غير آمن وتقول إن معارضي بشار الأسد سيكون مصيرهم الموت أو التعذيب في حال عادوا إلى مدنهم.

تزايد عدد المهاجرين من لبنان إلى قبرص

ومنذ بداية العام، وصل حوالي 4000 مهاجر إلى قبرص، مقارنة بـ 78 فقط خلال الربع الأول من العام الماضي. وأعلنت نيقوسيا مؤخرا تعليق دراسة طلبات اللجوء بسبب زيادة حادة في عدد السوريين الواصلين من لبنان، وطالبت شركاءها في الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في وضع سوريا، الذي لا يسمح حالياً بإعادة اللاجئين إليها. وسيؤدي تعليق فحص طلبات اللجوء إلى إجبار الطالبين الجدد للجوء على البقاء في مخيمات الاستقبال الحكومية، التي توفر الطعام والمأوى وتنظم عمليات الخروج، أو على العيش على مسؤوليتهم الخاصة، بما يشمل التنازل عن أي امتيازات.

AP Photo/Petros Karadjias
شوهدت لافتة أثناء احتجاج على سياسات الحكومة الجديدة بشأن الهجرة، في ميدان إليفتريا في العاصمة المركزية نيقوسيا، قبرص، يوم السبت، 20 أبريل 2024.AP Photo/Petros Karadjias
لبنان تشكي السوريين لبروكسل 

وخلال لقائه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الاتحاد إلى مساعدة لبنان في إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ميقاتي قوله إن "على الاتحاد الأوروبي أن يغير سياسته فيما يتعلق بمساعدة النازحين السوريين في لبنان"، وأنه يجب توجيه المساعدة الأوروبية نحو تحقيق عودتهم إلى بلدهم. وطالب رئيس الوزراء اللبناني أيضاً بمزيد من الدعم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في البلاد، بالإضافة إلى المشاريع التنموية والاستثمارية في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والتنمية المستدامة.

وأمام المخاوف من استغلال اليمين الشعبوي المتطرف لورقة الهجرة واللجوء للفوز بالانتخابات الأوروبية شهر يونيو القادم، وأيضا الانتخابات التي تجرى على المستوى الوطني هذه السنة بعدد من دول التكتل، تسارع الحكومات الأوروبية الى "تحصين" حدودها أمام المهاجرين واللاجئين. إضافة إلى الإصلاحات التي تم إدخالها في قوانين الهجرة واللجوء في بعض الدول على حدة، اعتمد البرلمان الأوروبي الأربعاء 10 أبريل/ نسيان تعديلاً شاملاً لإصلاح سياسة الهجرة واللجوء، يتضمن إجراءات واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء ضمن الاتحاد، والتي قد تشدد إجراءات الحدود للوافدين بطريقة غير نظامية. 

وكعادتها انتقدت المنظمات غير الحكومية المدافعة عن المهاجرين واللاجئين تلك الإصلاحات وتقول إن الهدف منها هو "جعل حصول اللاجئين على الحماية في أوروبا أكثر صعوبة"، ومحاولة "توطين اللاجئين في بلدان العبور".

 ومن جانبهم يرى خبراء أوروبيون أن اتفاقيات الهجرة المبرة مع دول الانطلاق والعبور لن تكون فعالة مادامت عوامل الهجرة لا تزال قائمة وهي الحروب، والفقر، وتغير المناخ وغيرها من الظواهر التي لن تحول دون نجاح الاتفاقات في منع مئات الألاف من المهاجرين وطالبي اللجوء من محاولة الوصول إلى "الفردوس الأوروبي" رغم علمهم المسبق بأنهم غير مرحب بهم !

AP Photo/Hassan Ammar
الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، على اليسار، يلتقي برئيس البرلمان نبيه بري، في بيروت، لبنان، الاثنين 8 أبريل 2024. وتأتي زيارة خريستودوليدس إلى بيروت بعد أن طلب من الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي التدخل لدى السلطات اللبنانية لوقف حمولات القوارب من اللاجئون السوريون من التوجه إلى الدولة الجزيرة الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط.AP Photo/Hassan Ammar
AP Photo/Hassan Ammar
منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على اليسار، يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب في بيروت، لبنان، السبت 6 يناير 2024.AP Photo/Hassan Ammar

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