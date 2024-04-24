خاص|| لبنان وقبرص يعلنان "حربا" ضد المهاجرين واللاجئين السوريين

كما هو الحال في موريتانيا، تونس، ومصر، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توقيع اتفاقية مع لبنان لمكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد. خلال زيارته لبيروت يوم الاثنين الماضي، 22 أبريل/ نسيان، صرح أوليفر فارهيلي، مفوض التوسع والجوار الأوروبي، بأن بروكسل ستقدم دعماً مالياً وسياسياً للبنان حتى نهاية عام 2027 مقابل مساعدته في إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

AP Photo/Petros Karadjias, File

المال مقابل المساعدة على التصدي للمهاجرين

وأضاف مفوض التوسع والجوار الأوروبي أن قادة الاتحاد الأوروبي أكدوا استعدادهم لمواصلة دعم اللاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا. وقبل نحو أسبوع، ناقش قادة الاتحاد الأوروبي سبل تقديم حزمة مساعدات اقتصادية للبنان، ومن المتوقع أن تقدم هذه الحزمة من قبل المفوضية الأوروبية الشهر المقبل.

بينما كانت الاتفاقيات المبرمة مع موريتانيا، تونس، ومصر كانت بمبادرة من إيطاليا، فإن قبرص، التي تبعد حوالي 160 كيلومتراً عن لبنان، هي التي تقف وراء خطط لإبرام اتفاقية مماثلة مع لبنان. وقد أعربت قبرص عن مخاوفها بشأن خطر تزايد الهجرة غير النظامية إلى أوروبا جراء حرب غزة. يعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019، ويستضيف حالياً نحو 1.5 مليون لاجئ سوري.

AP Photo/Petros Karadjias

دعم للقوات المسلحة اللبنانية

في مقابلة صحفية مع قناة ألمانية، أعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في 21 أبريل/ نسيان أن بلاده ترغب في مساعدة لبنان على التعامل مع قضية اللاجئين بما يمنع وصول المزيد منهم إلى قبرص. وأوضح أنه يخطط لزيارة لبنان في الثاني من أيار/مايو المقبل برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للإعلان عن حزمة مالية من الاتحاد الأوروبي. وأشار خريستودوليدس إلى أن الحزمة لن تشمل المساعدات المالية فحسب، بل تتضمن أيضاً دعماً للمؤسسات اللبنانية مثل القوات المسلحة، التي تلعب دوراً مهماً في استقرار البلاد.

المهاجرون يحاولون عادةً الوصول إلى قبرص بحراً من مدينة طرابلس في شمال لبنان، وغالبية الواصلين إلى قبرص هم من اللاجئين السوريين الذين كانوا يقيمون في لبنان مسبقاً. صرح الرئيس القبرصي بأن بلاده دعت بشكل صريح إلى تصنيف مناطق محددة في سوريا كمناطق آمنة. لكن المنظمات الحقوقية تصنف سوريا بأنها بلد غير آمن وتقول إن معارضي بشار الأسد سيكون مصيرهم الموت أو التعذيب في حال عادوا إلى مدنهم.

تزايد عدد المهاجرين من لبنان إلى قبرص

ومنذ بداية العام، وصل حوالي 4000 مهاجر إلى قبرص، مقارنة بـ 78 فقط خلال الربع الأول من العام الماضي. وأعلنت نيقوسيا مؤخرا تعليق دراسة طلبات اللجوء بسبب زيادة حادة في عدد السوريين الواصلين من لبنان، وطالبت شركاءها في الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في وضع سوريا، الذي لا يسمح حالياً بإعادة اللاجئين إليها. وسيؤدي تعليق فحص طلبات اللجوء إلى إجبار الطالبين الجدد للجوء على البقاء في مخيمات الاستقبال الحكومية، التي توفر الطعام والمأوى وتنظم عمليات الخروج، أو على العيش على مسؤوليتهم الخاصة، بما يشمل التنازل عن أي امتيازات.

AP Photo/Petros Karadjias

لبنان تشكي السوريين لبروكسل

وخلال لقائه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الاتحاد إلى مساعدة لبنان في إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ميقاتي قوله إن "على الاتحاد الأوروبي أن يغير سياسته فيما يتعلق بمساعدة النازحين السوريين في لبنان"، وأنه يجب توجيه المساعدة الأوروبية نحو تحقيق عودتهم إلى بلدهم. وطالب رئيس الوزراء اللبناني أيضاً بمزيد من الدعم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في البلاد، بالإضافة إلى المشاريع التنموية والاستثمارية في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والتنمية المستدامة.

وأمام المخاوف من استغلال اليمين الشعبوي المتطرف لورقة الهجرة واللجوء للفوز بالانتخابات الأوروبية شهر يونيو القادم، وأيضا الانتخابات التي تجرى على المستوى الوطني هذه السنة بعدد من دول التكتل، تسارع الحكومات الأوروبية الى "تحصين" حدودها أمام المهاجرين واللاجئين. إضافة إلى الإصلاحات التي تم إدخالها في قوانين الهجرة واللجوء في بعض الدول على حدة، اعتمد البرلمان الأوروبي الأربعاء 10 أبريل/ نسيان تعديلاً شاملاً لإصلاح سياسة الهجرة واللجوء، يتضمن إجراءات واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء ضمن الاتحاد، والتي قد تشدد إجراءات الحدود للوافدين بطريقة غير نظامية.

وكعادتها انتقدت المنظمات غير الحكومية المدافعة عن المهاجرين واللاجئين تلك الإصلاحات وتقول إن الهدف منها هو "جعل حصول اللاجئين على الحماية في أوروبا أكثر صعوبة"، ومحاولة "توطين اللاجئين في بلدان العبور".

ومن جانبهم يرى خبراء أوروبيون أن اتفاقيات الهجرة المبرة مع دول الانطلاق والعبور لن تكون فعالة مادامت عوامل الهجرة لا تزال قائمة وهي الحروب، والفقر، وتغير المناخ وغيرها من الظواهر التي لن تحول دون نجاح الاتفاقات في منع مئات الألاف من المهاجرين وطالبي اللجوء من محاولة الوصول إلى "الفردوس الأوروبي" رغم علمهم المسبق بأنهم غير مرحب بهم !

AP Photo/Hassan Ammar