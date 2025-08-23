التحالف السري بين إسرائيل والسعودية

قد يعجبك أيضًا -

ظاهريا، تجسد المملكة السعودية ودولة إسرائيل طرفين في عداوة لا هوادة فيها: من جهة، إسرائيل الصهيونية، ومن جهة أخرى، السعودية، قلب العالم الإسلامي السني. على مدى عقود، كان أي تواصل بينهما يُعتبر مستحيلاً – بل وحتى خيانة.

قاد السعوديون مبادرة السلام العربية منذ عام 2002، التي نصّت بشكل واضح: بدون حل للقضية الفلسطينية – لا سلام، ولا علاقات مع إسرائيل. الإعلام السعودي الرسمي أدان إسرائيل باستمرار، وأحيانًا اتهمها بمؤامرات معادية للإسلام.

لكن خلف أسوار القصر الملكي المحصن في الياض،مع نهاية العقد الأول من الألفين، بدأ القلق من البرنامج النووي الإيراني يسيطر على جدول الأعمال. بالنسبة للعائلة المالكة السعودية، أصبحت إيران الشيعية – وليس إسرائيل – العدو الأول. وهكذا، حسب تقارير أجنبية، وفي ظل سرية تامة، تشكل تحالف مفاجئ: رئيس الموساد آنذاك، مئير دغان، المعروف بصرامته وجرأته، قرر التواصل مع جهات استخباراتية سعودية رفيعة المستوى.

وفقاً لتقارير أجنبية من العقد الأخير، وصل دغان حتى لزيارات سرية في الرياض وأماكن أخرى في الخليج، من أجل تنسيق عمليات استخباراتية ضد التهديد الإيراني. في هذه اللقاءات، حسب التقارير، الدول تبادلت فيما بينها معلومات حساسة جداً عن المنشآت النووية الإيرانية، عن قدرات الصواريخ لدى طهران، وحتى عن مسؤولين إيرانيين اعتُبروا خطراً على كلا البلدين.

كلا الطرفين فهما جيدًا قواعد اللعبة: لا صورة، لا وثيقة موقعة، ولا أي توثيق رسمي. كل شيء يتم في محادثات سرية، وجهًا لوجه، دون وسطاء غير ضروريين. لكن التعاون لم يقتصر فقط على تبادل المعلومات: فوفقًا لتقارير أجنبية، سمح السعوديون للطائرات الإسرائيلية بالمرور في أجوائهم خلال مهام سرية، وقد تم توثيق بعضها لاحقًا في وسائل الإعلام الدولية.

من بين أمور أخرى، أفيد أن السعودية سمحت لسلاح الجو الإسرائيلي بالمرور في أجوائها من أجل التهديد أو تنفيذ عمليات بالقرب من الأراضي الإيرانية، وهو إجراء بدا مستحيلاً قبل عدة سنوات فقط. في عام 2011، تلقى هذا التحالف السري تعبيراً علنياً نادراً: اشترت السعودية 200 دبابة "ليوبارد" حديثة من ألمانيا.

كان من الممكن أن تُمنع الصفقة بسهولة من قبل إسرائيل، التي لديها علاقات وثيقة مع ألمانيا. ومع ذلك، لم تكتفِ إسرائيل بعدم منع الصفقة – بل منحتها الضوء الأخضر بهدوء، رغبة منها في تعزيز موقف السعودية كقوة موازنة لإيران.

ثم، في نوفمبر\تشرين ثاني 2020، حدث اللقاء الأكثر إثارة ودرامية من بين الجميع: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقيا سراً في مدينة نيوم الصحراوية بالسعودية، بوساطة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. السعوديون سارعوا إلى النفي، ولكن في إسرائيل والولايات المتحدة أكدوا لاحقاً وقوع اللقاء – لقاء تاريخي لم نكن نتخيل أنه سيحدث يوماً ما.

المحادثة تناولت، حسب التقارير، التهديد الإيراني المشترك، إمكانيات التعاون الأمني، وحتى سيناريوهات التطبيع المستقبلي بين الدولتين. حتى الآن، لم يحدث تطبيع كامل بعد، لكن الجانبين يعلمان جيداً أن الجليد بينهما كُسر منذ زمن. هكذا، تحت أنوف المواطنين في كلا البلدين، وبهدوء تام وسرية مطلقة، تشكل تحالف كان من شبه المستحيل تصوره.

السعوديون، الذين قادوا المقاطعة ضد إسرائيل، والإسرائيليون الذين اعتبروا أعداء صريحين للأمة العربية، أصبحوا شركاء سريين في حرب الظلال ضد إيران. ففي الشرق الأوسط، كما يثبت مرة أخرى التاريخ، عدو العدو هو دائمًا صديق، حتى لو لم يُسمح بالاعتراف بذلك علنًا.