ترامب يريد إنقاذ نتنياهو من المحاكمة - هل هذا ممكن؟

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رغم تجدد الحديث عن إلغاء محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أو منحه عفوًا، إلا أن هذه الخيارات ما زالت بعيدة المنال. أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضية إلى الأجندة العامة في إسرائيل، مما أفاد نتنياهو إعلاميًا وشعبيًا وسياسيًا. لكن من الناحية القانونية، يبدو هذا التحرك بعيدًا جدًا.

حتى لو رضى النظام القضائي بطي صفحة قضايا نتنياهو، فعندما يصف رئيس الولايات المتحدة الإجراءات ضده بـ"مطاردة ساحرات " و"اضطهاد"، إلخ، يتخذ هذا النظام موقفًا دفاعيًا. وإمكانية التوصل إلى اتفاقات مع نتنياهو في هذه المرحلة معدومة تقريبًا. من وجهة نظر الادعاء، ينبغي مواصلة التحقيق في القضية أمام المحكمة.

وبما أن احتمال إبطال المحاكمة غير وارد، فإننا لا نملك سوى خيارين: العفو أو صفقة الإقرار بالذنب.

العفو غير واقعي في هذه المرحلة، كما أوضح الرئيس يتسحاق هرتسوغ سابقًا، ولم يتغير رأيه في هذا الشأن، لأنه أولًا وقبل كل شيء، سيتعين على نتنياهو، كغيره، أن يطلب العفو بنفسه. سيُرفق هذا الطلب باعتراف وندم. سياسيًا، لن يرغب نتنياهو في الاعتراف بالذنب أو التعبير عن الندم، لا سيما وأن هذا إجراء يتطلب رأي مكتب النائب العام ودائرة العفو في وزارة العدل. لم يُمنح العفو قط أثناء سير الإجراءات في المحكمة، ويبدو أنه سيناريو بعيد المنال، على الأقل في هذه المرحلة.

ماذا عن صفقة الإقرار بالذنب؟ بالنسبة لنتنياهو، لن يلجأ إلى المستشارة القضائية للتفاوض على تسوية. هو مهتم بإجراء عملية وساطة. أما المستشارة القضائية، غالي بهاراف-ميارا، بدعم من فريق الادعاء، فهي غير مهتمة بالتسوية. لكنها توضح أن بابها مفتوح للمفاوضات المباشرة من أجل صفقة إقرار بالذنب. حتى لو كان الطرفان مهتمين بالتسوية، فلن يرغب أي منهما في هذه المرحلة باتخاذ الخطوة الأولى. إذا لم يضغط القضاة بقوة من أجل التوصل إلى تسوية، فإن هذا الخيار أيضًا غير واقعي في الوقت الحالي، إلى أن يتعب الطرفان أخيرًا من الإجراءات التي تجري ببطء في المحكمة منذ خمس سنوات ونصف.

في هذه الأثناء، يطلب نتنياهو تأجيل محاكمته لمدة أسبوعين. ويُعزى ذلك إلى أسباب أمنية-سياسية، "في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية". لم يُوضح نتنياهو أو يُفصّل ما يُناقش، وفي ضوء ذلك، يُمكن الافتراض أن الادعاء لن يوافق على الطلب لعدم وجود تفاصيل وتفسيرات كافية. مع ذلك، بالنسبة لنتنياهو، فهو لا يُريد مجرد تأجيل لمدة أسبوعين، بل يُريد فقط العودة والإدلاء بشهادته في سبتمبر/أيلول، بعد انتهاء العطلة الصيفية للمحكمة.

إذا كان السبب الآن هو التطورات الإقليمية والأمنية، فمن المتوقع أن يكون السبب لاحقًا هو رحلة جوية إلى الولايات المتحدة ولقاء الرئيس ترامب. تجدر الإشارة إلى أنه لم يُحدد موعد لذلك اللقاء بعد، لذا لا يزال هذا الأمر مُحاطًا بالغموض.

كتب ترامب في منشوره أن الولايات المتحدة قصفت إيران لإنقاذ إسرائيل، والآن ستُنقذ الولايات المتحدة نتنياهو. ليس من المؤكد أن هذه مهمة سهلة وواقعية.