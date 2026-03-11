هل يمكن أن يحسم الاستيلاء على جزيرة خرج الايرانية الحرب مع طهران ؟

مع اتساع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، تتجه الأنظار في الأوساط السياسية والعسكرية الغربية إلى نقطة جغرافية صغيرة في الخليج العربي، لكنها قد تحمل تأثيراً استراتيجياً هائلاً: جزيرة خرج، التي تُعد الشريان الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية. ويطرح عدد متزايد من مراكز الأبحاث وصنّاع القرار سؤالاً محورياً: هل يمكن أن يؤدي استهداف هذه الجزيرة أو السيطرة عليها إلى خنق الاقتصاد الإيراني ودفع طهران إلى التراجع؟

تقع جزيرة خرج على بعد نحو 25 كيلومتراً من الساحل الإيراني في محافظة بوشهر، وتبلغ مساحتها نحو 20 كيلومتراً مربعاً فقط. ورغم صغر حجمها، فإنها تمثل العمود الفقري لصادرات النفط الإيرانية، إذ تمر عبر منشآتها ما بين 90 و95 في المئة من النفط الخام الإيراني المتجه إلى الأسواق العالمية، ولا سيما إلى آسيا والصين. وتضم الجزيرة بنية تحتية ضخمة تشمل خزانات تخزين عملاقة ومرافئ متخصصة لتحميل الناقلات ومنشآت معالجة مرتبطة بثلاثة حقول بحرية رئيسية.

هذه المكانة الاقتصادية جعلت الجزيرة محوراً لنقاشات استراتيجية داخل الولايات المتحدة. فبعض التقارير الغربية تشير إلى أن المخططين في واشنطن يدرسون خيارات تتراوح بين فرض حصار بحري على الجزيرة أو تنفيذ عملية للسيطرة عليها، في خطوة تهدف إلى قطع تدفق الإيرادات النفطية التي تشكل المصدر الرئيسي لتمويل الدولة الإيرانية وبرامجها العسكرية.

ويشير خبراء في شؤون الطاقة والأمن إلى أن تعطيل صادرات النفط عبر خرج قد يوجّه ضربة قاسية للاقتصاد الإيراني. فإيرادات النفط تمثل الركيزة الأساسية لتمويل الميزانية الحكومية، كما تُستخدم في دعم برامج التسلح وشبكات النفوذ الإقليمية المرتبطة بطهران. وبالتالي فإن فقدان هذه العائدات، حتى لفترة محدودة، قد يخلق أزمة مالية داخلية ويزيد الضغوط الاقتصادية على النظام.

لكن رغم جاذبية هذا الخيار من الناحية الاستراتيجية، فإن تنفيذه يظل محفوفاً بتحديات كبيرة. فالجزيرة تقع على مسافة قريبة من الساحل الإيراني، ما يجعلها ضمن مدى الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية. ويشير خبراء عسكريون إلى أن أي محاولة للسيطرة عليها ستتطلب عملية برية لحمايتها وتأمينها، وهو ما قد يعرّض القوات المهاجمة لخطر هجمات إيرانية مستمرة.

كما أن مثل هذه الخطوة قد تحمل تداعيات إقليمية أوسع. إذ يحذر بعض المحللين من أن استهداف الجزيرة قد يدفع إيران إلى الرد عبر استهداف منشآت الطاقة في الخليج أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية. وقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة وارتفاع حاد في أسعار النفط.

في المقابل، يرى بعض المسؤولين الأميركيين السابقين أن فرض حصار بحري على الجزيرة قد يكون خياراً أقل مخاطرة من احتلالها، إذ يمكن أن يعرقل حركة تصدير النفط دون الحاجة إلى نشر قوات على الأرض. غير أن هذا السيناريو بدوره قد يواجه تحديات عسكرية وسياسية، خصوصاً في ظل حساسية أسواق الطاقة العالمية لأي اضطراب في الإمدادات.

وبينما تستمر المواجهة العسكرية في المنطقة، تبدو جزيرة خرج مثالاً واضحاً على كيفية تحوّل نقطة جغرافية صغيرة إلى عنصر محوري في الحسابات الجيوسياسية الكبرى. فهي بالنسبة لإيران شريان اقتصادي حيوي لا يمكن الاستغناء عنه، وبالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل ورقة ضغط محتملة قد تغيّر موازين الصراع.

لكن في الوقت نفسه، فإن استهداف هذا الشريان قد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر خطورة من الحرب، حيث تتقاطع حسابات الطاقة العالمية مع الحسابات العسكرية في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية.