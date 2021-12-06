إسرائيل:معرض للخط العبري والعربي في القدس لإبراز العلاقات اليهودية العربية

شاما:الفنانين من الدول التي لم تطبع مع إسرائيل عبر اتفاقيات إبراهيم تواصلوا على أمل أن يكونوا جزءًا من المعرض"

يسلط معرض الخط العبري والعربي في مهرجان القدس، يحمل عنوان "مكتوب" الضوء على العلاقات الجديدة بين إسرائيل والدول العربية، لتشجيع الحوار بين الدول التي وقعت على اتفاقيات إبراهيم.

P

وقامت كل من الفنانة الأمريكية الإسرائيلية من أصول يهودية سورية، لينور مزراحي كوهين، و الفنانة المغربية المقيمة في دبي، شاما مشتالي، بتنظيم هذا المعرض وساهمتا فيه بأنفسهما.

وقالت مزراحي كوهين لـ i24NEWS: "كلتا ثقافتينا تبجلان الكلمة المكتوبة ... لذلك، أردت أن أتعرف على فنانين ليسوا موهوبين فقط، ولكنهم يقومون أيضًا بأشياء جديدة مثيرة للاهتمام ومبدعة وديناميكية".

ومن جهتها، أشارت مشتالي، التي اكتشفت لاحقًا في حياتها أن جدها كان يهوديًا، الشيء الذي أثر بشكل كبير على حياتها وفنها، أن "الفنانين من الدول التي لم تطبع مع إسرائيل عبر اتفاقيات إبراهيم تواصلوا على أمل أن يكونوا جزءًا من المعرض، وعبّروا عن القيود التي صاحبت ذلك".

وبالإضافة إلى المعرض، قامت الفنانتين بتعاون فيما بينهما، حيث صنعتا قطعًا تسلط الضوء على "انتقالهما من بلد إلى آخر"، وأكدا أن "الفكرة الرئيسية هي الإشارة إلى النقطة المشتركة لقصصنا ... حيث نلتقي بأشخاص جدد لدينا فرصة لإعادة سرد قصصنا أو إعادة تخيلها."