المرأة العربية تقود "الجيل الجديد" في صناعة الأفلام الوثائقية الجريئة

تابعت غندوز: "نريد التحرر من الصور النمطية التي يضعنا فيها عالم السينما العالمية،

عرف مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة بمصر، مشاركة مخرجات شابات لفتن الإنتباه بأفلامهن الوثائقية والتي تتناول موضوعاتها من قتل النساء إلى الثروة.

زهراء غندور (30 عاما)، ممثلة وكاتبة ومخرجة عراقية، تحدثت عن محتوى فيلمها الوثائقي الطويل "نساء حياتي" الذي شاركت به في المهرجان، وأوضحت لوكالة فرانس برس أن الموضوع الرئيسي هو حياة وموت الشابات والفتيات في العراق .

وأضافت غندور: "أن فيلمها يتناول طريقة تعامل المجتمع العراقي مع جرائم قتل النساء كما لو كان الأمر طبيعياً"، مشيرة أنه "في السنوات القليلة الماضية ، برز جيل جديد في المقدمة ولد في التسعينيات والألفينيات من القرن الماضي بتوجه جديد" ، خاصة بعد احتجاجات أكتوبر/تشرين الأوَّل 2019 التي دعت إلى الإطاحة بالطبقة الحاكمة في العراق.

وتابعت غندوز: "نريد التحرر من الصور النمطية التي يضعنا فيها عالم السينما العالمية، ويروي فيلم "نساء حياتي" ، الذي يلعب فيه غندور دور البطولة ، الموت المروّع لامرأة شابة يُشتبه في أن مرتكبيها هم أقارب زوجها.

وختمت غندوز، « حياتنا في العراق غير مستقرة، لكن القتل النساء بصفة خاصة لا يمكن التقليل من شأنه".