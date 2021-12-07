لوح "حلم جلجامش" يعود إلى موطنه الأصلي في العراق

"تمكنا من استعادة حوالي 17926 قطعة أثرية من عدة دول، وهي أمريكا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وهولندا"

عاد العراق الى عرض لوح "حلم جلجامش" الثلاثاء في المتحف الوطني وفق ما أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية بعد أن تسلمته السلطات العراقية من الولايات المتحدة الذي صادرته عام 2019. هذا وتم إعادة العديد من الآثار القديمة من العراق التي تم تهريبها إلى خارج البلاد، بما في ذلك لوح حلم جلجامش، رسميا إلى بغداد.

وأوضح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بحسب وكالة أسوشيتيد برس، أنه "تمكنا من استعادة حوالي 17926 قطعة أثرية من عدة دول، وهي أمريكا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وهولندا".

وحضر الحفل وزير الثقافة العراقي حسن ناظم، الى جانب مسؤولين من منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وتمثل عودة العديد من القطع الأثرية القديمة الى العراق تطورًا مهمًا للسلطات العراقية، التي تواصل البحث عن آلاف الآثار المفقودة التي نُهبت من البلاد على أمل إعادتها إلى الوطن.

وذكرت الوزارة في وقت سابق أن "لوح حلم جلجامش يعد من أقدم الأعمال الأدبية في تاريخ العراق، وستتسلمه وزارة الثقافة في الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء، في مبنى وزارة الخارجية في بغداد"، موضحة أن "جهود العراق ممثلة بوزارة الثقافة، ووزارة الخارجية وسفارة العراق بواشنطن بالتعاون مع منظمة اليونسكو والحكومة الأمريكية قد أسفرت عن تسلم هذا اللوح وعودته إلى أرض الوطن".

يشار إلى أن لوح حلم جلجامش "لوح طيني" تجاوز عمره 3500 عام يحتوي على نقوش باللغة السومرية لأجزاء من "ملحمة جلجامش" الشعرية. وتمت سرقته من العراق سنة 1991 والتداول به في المزادات العالمية حتى وصل السوق الأمريكية عام 2007، لتقوم بمصادرته عام 2019 وزارة العدل الأمريكية في قرار ألزم بعرضه في متحف الكتاب المقدس، في واشنطن.