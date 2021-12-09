شركة ويل سميث للإنتاج تعد لثلاثية أحداث مجزرة ميونيخ

سيجمع فيلم "ميونيخ 72" بين لقطات أرشيفية ومقابلات مع شخصيات رئيسية ومشاهد من لحظات مصيرية معينة

من المقرر أن يتم العمل على التحضير لمسلسل وثائقي جديد يتناول المذبحة التي تعرض لها الرياضيون الإسرائيليون في أولمبياد ميونيخ عام 1972 وسيتم إنتاجه بالاشتراك مع شركة 'غلوبال سكرين' التابعة للممثل الأمريكي ويل سميث.كما ستشارك شركة تادمور الإسرائيلية في إنتاج المسلسل الذي يحمل اسم "ميونيخ 72"، والذي سيأخذ شكل ثلاثية.

وسيتم تسليط عدسة مكبرة، من أجل سرد الأحداث المأساوية لاحتجاز الوفد الأولمبي الإسرائيلي كرهائن في الخامس من أيلول/سبتمير 1972 داخل القرية الأولمبية في ميونيخ على يد فريق من الفلسطينيين المدربين، بواسطة عدسة مكبرة.

وأسفرت عملية ميونيخ عن قتل أحد عشر رياضيًا ومدربًا إسرائيليًا في ذلك اليوم.

وتقوم فكرة الفيلم على الجمع بين لقطات أرشيفية ومقابلات مع شخصيات رئيسية ومشاهد من لحظات مصيرية معينة في ذلك اليوم المظلم لعبها ممثلون.

وستلعب الممثلة الإسرائيلية عنات فاكسمان دور رئيسة وزراء اسرائيل آنذاك غولدا مائير، وسيؤدي الإسرائيلي ناتي رافيتس دور وزير الأمن، آنذاك موشيه ديان. كما يضطلع بدور في الفيلم، بطل العالم في لعبة الجودو، الإسرائيلي ساغي موكي حيث سيلعب دور رافع الأثقال يوسف رومانو، الذي تعرض للتعذيب والقتل على أيدي منفذي العملية الدامية.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التصوير، الذي يجري حاليا في ألمانيا وإسرائيل، في الأسابيع المقبلة. ومن المقرر إطلاق الثلاثية في سبتمبر 2022 ، في اسرائيل أولاً، ثم في بقية أنحاء العالم.