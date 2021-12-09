الأردن: الهيئة الملكية للأفلام تسحب فيلم "أميرة" من سباق جوائز "أوسكار" 2022

أعلنت اسرة الفيلم "وقف أي عروض للفيلم" إثر الحملة الغاضبة التي انطلقت في اليومين الماضيين،"

سحبت "الهيئة الملكية الأردنية للأفلام"، فيلم "أميرة" من سباق جوائز أوسكار 2022 وقالت في بيان"نقدر قيمة الفيلم الفنية ونؤمن بأنه لا يمسّ بأي شكل من الأشكال بالقضية الفلسطينية ولا بقضية الأسرى، بل على العكس، فإنه يسلط الضوء على محنتهم ومقاومتهم".

وجاء هذا البيان بعدما نشر المخرج المصري محمد دياب على صفحته على "فيسبوك"، فجر اليوم الخميس، بياناً باسم أسرة فيلم "أميرة" ، وإنتاج أردني، فلسطيني، مصري مشترك)، أعلن فيه "وقف أي عروض للفيلم"، وذلك إثر الحملة الغاضبة التي انطلقت في اليومين الماضيين،" معتبرة أن العمل السينمائي مسيء للأسرى الفلسطينيين".

وأضاف البيان أن الفيلم عرض "بنجاح في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، منها مهرجان البندقية (إيطاليا)، والجونة (مصر)، وقرطاج (تونس)، وكذلك في مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في عمّان.

وقد فاز بجائزتين دوليتين في البندقية. لكن في ظل الجدل الكبير الذي أثاره الفيلم وتفسيره من طرف البعض بأنه يمسّ بالقضية الفلسطينية واحتراما لمشاعر الأسرى وعائلاتهم، قررت الهيئة الملكية للأفلام العدول عن تقديم (أميرة) لتمثيل الأردن في جوائز الأوسكار".

وكان هذا رأي أعضاء لجنة الاختيار المستقلة، التي تم تشكيلها من قبل الهيئة الملكية الأردنية للأفلام (وهي الجهة الرسمية المخولة بتقديم الأفلام للترشح لجوائز أوسكار) والتي اختارت فيلم (أميرة) من بين أفلام أخرى ليمثل المملكة".

وكانت نقابة الصحفيين الأردنيين،قد أدانت، الخميس، إنتاج فيلم "أميرة" وتصويره في المملكة، داعية الحكومة إلى توضيح موقفها منه، مشددة على أنه "يسيء إلى الأسرى الفلسطينيين وشهداء الأردن" واعتبرت أن "الفيلم وصمة عار في تاريخ الدراما العربية، ابتداء من إنتاجه وإخراجه وكتابة السيناريو الذي شكل إساءة بالغة لمسيرة النضال الفلسطيني والعربي في مواجهة إسرائيل التي تعمل على قمع وإنهاء كافة أشكال المقاومة والصمود".