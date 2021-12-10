الفيليبينية ماريا ريسا المعرضة للسجن في بلادها والروسي دميتري موراتوف يتسلمان جائزة نوبل للسلام

تتسلم الفيليبينية ماريا ريسا المعرضة للسجن في بلادها والروسي دميتري موراتوف الذي اغتيل الكثير من زملائه ، الجمعة في أوسلو جائزة نوبل للسلام التي تكرم هذه السنة مهنة الصحافة التي تواجه أخطارا عدة.

مُنحت ريسا المشاركة في تأسيس موقع "رابلر" الإخباري وموراتوف رئيس تحرير صحيفة "نوفاي غازيتا" الروسية المستقلة، جائزة نوبل للسلام في مطلع تشرين الأول/أكتوبر لنضالهما من أجل "المحافظة على حرية التعبير".

وجددت رئيسة لجنة نوبل النروجية بيريت ريس-اندرسن الخميس تأكيدها أن "سلامة المجتمع والديموقراطية رهن بمعلومات يمكن الوثوق بها" منددة بالدعاية والتضليل الاعلامي والأنباء الكاذبة. الا ان الصحافة المستقلة والحرة مهددة في العالم.

وردا على سؤال لمعرفة إن كانت الجائزة العريقة حسَّنت وضع الصحافة في بلادها المصنفة في المرتبة 138 على قائمة حرية الصحافة التي تعدها منظمة "مراسلون بلا حدود"، أجابت ريسا بالنفي.

وأوضحت الصحافية البالغة 58 عاما "كأن هناك سيف مصلت فوق رؤوسنا ... القوانين قائمة اليوم في الفيليبين لكن ... حين تنقلون المعلومات الحساسة جدا، تقومون بذلك على مسؤوليتكم"..

وذكرت مواطنها وزميلها السابق جيس مالابانان مراسل صحيفة "مانيلا ستاندارد" الذي قتل الأربعاء برصاصة في الرأس، وهو كان يتعاون مع وكالة رويترز وعمل لحسابها خصوصا على موضوع حساس في الفيليبين هو الحرب على المخدرات.

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود"، "في حال تاكدت فرضية عملية القتل المرتبطة بمهنته" سيكون المراسل الفيليبيني الصحافي السادس عشر الذي يُغتال في عهد الرئيس رودريغو دوتيترتي الذي بدأ عام 2016.

تشرف ريسا على موقع "رابلر "الاستقصائي المنتقد جدا للرئيس دوتيرتي. وهي تواجه سبع ملاحقات قضائية في بلادها.

وحكم عليها العام الماضي بعد إدانتها بتهمة التشهير وبقيت طليقة في ظل نظام الحرية المشروطة بانتظار قرار محكمة الاستئناف وقد اضطرت إلى التقدم بطلبات إلى أربع محاكم للحصول على اذن بالسفر لتسلم جائزتها.