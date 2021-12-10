سويسرا: متحف برن للفنون الجميلة يتخلى عن الكنوز الفنية التي نهبها النازيون من اليهود

"أربعة تجار فنون كلفهم النازيون ببيع الأعمال الفنية المسروقة من اليهود أو المصادرة باعتبارها منحطة"

أكدت إدارة متحف برن للفنون الجميلة في بسويسرا، اليوم الجمعة ، أنها "ستتخلى عن نحو 40 لوحة فنية" خلص إلى أنها إما "سرقها النازيون من اليهود، أو مشكوك في أصلها بعد سنوات من التحقيق"، مشيرة إلى أنه "سيتم الاحتفاظ بما يقرب من 1100 عمل آخر من نفس المجموعة على الرغم من أن مصدرها لم يثبت بعد، ولا تزال هناك ثغرات في تاريخ الملكية".

وأوضحت إدارة متحف برن، أنها "تخلت بالفعل عن 9 أعمال سرقها النازيون، وأعادتها ألمانيا إلى أصحابها منذ ذلك الحين"، كما رفضت قبول "29 عملاً من أصل غير مؤكد ولكن بعلامات وظروف مشكوك فيها، حتى لو كان الدليل على نزع الملكية النازي غير موجود".

وترك الألماني النمساوي كورنيليوس غورليت، الذي توفي عام 2014، أكثر من 1600 عمل في متحف برن، بحيث كان والده "واحدًا من أربعة تجار فنون كلفهم النازيون ببيع الأعمال الفنية المسروقة من اليهود أو المصادرة باعتبارها منحطة".

وتخلى غورليت عن حقوق جميع الأعمال الفنية التي كانت مملوكة لملاك يهود، جردهم النازيون، بعد اتفاق مع ألمانيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

وقد أعيدت 5 من هذه الأعمال إلى ألمانيا، ويخضع اثنان منها لطلبات الاسترداد، ولا يزال 22 في المتحف لإجراء مزيد من البحث حول مصدرها.