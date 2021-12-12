مخرج أفغاني في زمن طالبان، من مهرجان كان إلى الإختباء في المنزل

رغم عدم تلقي سليم شاهين، السينمائي المشهور في بلده، أي تهديد مباشر من حركة طالبان، يعيش في حال من الجزع

اضطر المخرج الأفغاني، سليم شاهين، البالغ 56 عاما إلى ملازمة منزله في كابول، بعد أن تألق على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، في العام 2017 وذلك في ظل رعب يعتريه بعد استعادة حركة طالبان السيطرة على البلاد.

المخرج الأفغاني الذي يزخر رصيده بـ125 فيلما ذات ميزانية متواضعة، يحمل في شخصيته سمات كثيرة للرجل المحب للظهور، يضحك ويتكلم بصوت عال ويحرك يديه خلال الحديث. كما يتحدث الرجل عن نفسه بصيغة الغائب ويتصرف كما لو أنه يمثل في أحد أفلامه التي تشبه أعمال بوليوود بنسخة أفغانية مع ميزانية ضعيفة.

ورغم عدم تلقي سليم شاهين، السينمائي المشهور في بلده، أي تهديد مباشر من حركة طالبان، يعيش في حال من الجزع من الحركة الذين استعادوا السيطرة على أفغانستان منتصف أغسطس/آب بعد عقدين من التمرد، كما أحرق المخرج عشرات الملصقات من أفلامه. ولم يبق منها سوى اثنين في قاعة فارغة كان يستقبل فيها على قوله كابول بأسرها لحضور عروض أعماله.

يشار أن شاهين، يقدم أعمالا سينمائية لا تشبه الصورة التي تريدها حركة طالبان لأفغانستان. فهو يستقي أفكاره من بوليوود، ويصنع أعمالا تلامس مواضيع وأساليب مختلفة، من الحركة إلى الدراما مرورا بالكوميديا والأفلام البوليسية... كما تزخر أعماله بالغناء (مع نشاز في أحيان كثيرة) والرقص، ضمن أسلوب يشبه شخصية المخرج الاستعراضية والعفوية أيضا.

ويذكر أن وزارة قنوات التلفزيون الأفغانية دعت في نوفمبر/تشرين الثاني إلى التوقف عن بث مسلسلات تظهر نساء، في إطار "توصيات دينية" جديدة.