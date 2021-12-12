مسابقة "ملكة جمال الكون" تقام الليلة في اسرائيل لأول مرة وبتمثيل عن 170 دولة

وسيتم عرض المسابقة ببث حي ومباشر امام 600 مليوم مشاهد في العالم، وستشارك لأول مرة مرشحة عن المغرب والبحرين

من المقرر أن يتم اليوم إقامة حفل "ملكة جمال الكون" في مدينة ايلات للإعلان عن الفائزة باللقب الكوني. ووصلت الى اسرائيل في حدث تستضيفه مدينة ايلات المطلة على البحر الأحمر لأول مرة في البلاد احدى وثمانون مرشحة للتنافس على لقب "ملكة جمال الكون لعام 2021". ومن المقرر أن تجري اليوم والبروفا العامة في الساعة السابعة مساء، يعقبها الحدث الاحتفالي الكبير الذي سيقام في الساعة الثانية فجرا.

وتستعد المرشحات للمعركة الفاصلة اليوم، فيما تأمل كل واحدة من المتسابقات تشريف بلدها بهذا اللقب. يذكر ان المغرب والبحرين أوفدتا متسابقتين للتنافس على اللقب، وهي مشاركة تعكس العلاقات الودية التي تقوم اليوم بين الدول الموقعة على اتفاقيات ابراهيم مع اسرائيل.

وكان منتجو مسابقة "جمال الكون" قد أعلنوا أن المسابقة ستقام لأول مرة في اسرائيل وستنظم في مدينة ايلات الساحلية جنوب البلاد في 12 كانون أول/ديسمبر وسيتم عرض المسابقة ببث حي ومباشر امام 600 مليوم مشاهد في العالم، ولأول مرة منذ 40 عاماً ستتنافس على اللقب العالمي ممثلة عن المغرب.

وقالت المتسابقة العربية عن دولة البحرين منار نديم دياني ردا على سؤال وجهته لها مراسة قناة i24news: " أنا البحرينية الأولى وأول مواطنة من الخليج تمثل بلادها في مسابقة "ملكة جمال الكون"، وهذا حدث كبير بحد ذاته ولذلك يتوجب علي أن أبذل قصارى جهدي لأرقع رأس بلادي عاليا وكذلك الخليج والعالم العربي. وأضافت أنا احترم ثقافتي ومنشأي".