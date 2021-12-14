اليونسكو تصف الخط العربي برمز التناسق والجمال وتدرجه ضمن قائمتها للتراث العالمي غير المادي

كان الخط العربي مرشحا ضمن نحو 40 تقليدا من القارات الخمس هذا الأسبوع، و سعت 16 دولة مسلمة إلى اختياره

أعلنت منظمة اليونسكو العالمية، اليوم الثلاثاء، عن إدراج الخط العربي في تراثها غير المادي، في تصنيف يتيح الحفاظ على تراث يكون في كثير من الأحيان مهدّداً، ووصفته بأنه "فن الكتابة بالعربية بطريقة سلسة تعبيراً عن التناسق والجمال".

وكان الخط العربي مرشحا ضمن نحو 40 تقليدا من القارات الخمس هذا الأسبوع، و سعت 16 دولة مسلمة أو غالبية سكانها من المسلمين إلى اختياره، حسب موقع فرانس 24.

وقال المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمحافظة على التراث، عبد المجيد محبوب، إن "الخط العربي شكل منذ القدم رمزا للعالم العربي الإسلامي". مشيرا أن "الكثير من الناس ما عادوا يكتبون باليد بفعل التطور التكنولوجيا"،

وأضاف محبوب، أنه تم تراجع كبير في عدد الخطاطين المتخصصين في السنوات الأخيرة، لافتا أن إدارج الخط العربي ضمن قائمة اليونسكو للتراث غير المادي سيساهم في توعية العرب بهذه المشكلة وسيكون له أثر إيجابي حتما في جهود الحفاظ على هذا الفن.

يشار إلى أن الخط العربي يشكل رمزا ثقافيا أساسيا في العالمين العربي والإسلامي.

ويذكر أنه منذ توقيع اتفاق اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي عام 2003، أدرِج نحو 500 تقليد في قائمة الأمم المتحدة. ومن أشهرها موسيقى المارياتشي المكسيكية والساونا الفنلندية وفن صنع البيتزا في نابولي أو حتى التدليك التايلاندي.