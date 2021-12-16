موسيقيون أفغان يلجأون الى البرتغال أملا بممارسة فنهم مجددا

الموسيقيون كان لجأوا بعد وصول طالبان الى الحكم الى قطر ومن ثم استقبلتهم البرتغال

وصل نحو 273 لاجئا أفغانيا تقريبا نصفهم من الموسيقيين الاثنين الماضي الى البرتغال بعدما هربوا من كابول في تشرين اول/أكتوبر الماضي وذلك خشية تعرضهم لأعمال انتقامية من حركة طالبان.

طالبة الموسيقى الأفغانية شوغولا صافي صرحت بعد نزولها من الطائرة "أشكر للمجتمع الدولي إنقاذه حياتنا"، أما مرتضى محمدي، وهو أحد الموسيقيين ضمن هذه المجموعة من اللاجئين المكونة من من طلاب ومدرّسين من المعهد الوطني الأفغاني للموسيقى فقال "سيسمح لنا ذلك بمواصلة عزف الموسيقى وهذا يفرحني".

وكان هؤلاء الموسيقيون غادروا أفغانستان إلى قطر في تشرين الأول/أكتوبر الفائت خوفاً من تعرضهم لأعمال انتقامية من حركة طالبان التي حظرت الموسيقى خلال توليها الحكم للمرة الأولى بين عامي 1996 و2001.

وأوضح مدير المعهد الوطني للموسيقى في أفغانستان أحمد ناصر سرمست من البرتغال أنه وزملاءه سيسعون إلى إعادة فتح المعهد "قريباً" .وقال "لدينا مهمة مهمة تتمثل في إدامة الموسيقى الأفغانية".

واستقبلت البرتغال إلى الآن 764 لاجئاً أفغانياً، معظمهم من الشباب. وأكد رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا على حسابه على تويتر أن هؤلاء "الطلاب والشابات والشبان وأقاربهم سيحظون بالفرصة للعيش ومعاودة دراستهم في البرتغال".