السلطة الفلسطينية تشيد بإدراج اليونسكو "التطريز الفلسطيني" على لائحة التراث

رياض المالكي"كان لابد من تقديم طلب فلسطيني لحماية التطريز من محاولات السرقة وخاصة من قبل إسرائيل"

أشار وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، اليوم الخميس، بإدراج اليونسكو "التطريز الفلسطيني"، على لائحة التراث غير المادي، مشيرا إلى أن"حماية للإرث الفلسطيني من محاولات السرقة وخاصة من قبل إسرائيل".

جاءت تصريحات رياض المالكي لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، قائلا "بعد الآن ليس بإمكان أي دولة أن تدّعي بأن التطريز والثوب الفلسطيني من تراثها" وأكد أن "إسرائيل حاولت خلال مسابقة ملكة جمال العالم التي نظمتها، الأسبوع الماضي الادعاء بأن "التطريز الفلسطيني جزء من الثقافة والإرث الإسرائيلي"وأضاف: "بالتالي كان لا بد لنا من حسم هذا الموضوع بشكل مطلق من خلال تقديم طلب فلسطيني رسمي لإدراج فن التطريز على كل المستويات، في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، قد أدرجت، أمس الأربعاء، فن التطريز الفلسطيني على لائحتها للتراث الثقافي غير المادي.