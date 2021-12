وزير الثقافة المغربي يستقبل رئيس المكتب الإسرائيلي لدى الرابط ويبحثان سبل الشراكة في الثقافة والفن والشباب

قال رئيس المكتب الإسرائيلي لدى المغرب، دافيد غوفرين، اليوم الجمعة، إنه بحث مع وزير الثقافة والشباب المغربي المهدي بنسعيد، سبل التعاون في مجال الشباب و"تطرقنا للشراكة في مجال الثقافة والمسرح والسينما حيث يحتضن المغرب مهرجانا عالميا سنويا هاما"

ونشر غوفرين تغريدة على تويتر، الجمعة، قال فيها “التقيت الخميس، وزير الشباب والثقافة والتواصل، حيث تباحثنا سبل التعاون في مجال الاهتمام بفئة الشباب”.

ويعد هذا اللقاء أول استقبال من نوعه بشكل علني لرئيس المكتب الإسرائيلي لدى الرباط في المغرب من قبل وزير في البلاد.