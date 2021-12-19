الامارات توقف الرقابة على الافلام المعروضة في دور السينما

وبموجب القرار الجديد سيتم ادارج الافلام تحت التصنيف العمري 21+ عاما للأفلام

أعلنت دولة الامارات العربية اليوم الاحد أنها لن تفرض الرقابة على الأفلام المعروضة في دور السينما، على أن يتم ادارج التصنيف العمري 21+ عاما ضمن التصنيف للأفلام وذلك لتنبيه المشاهدين الراغبين بمشاهدة أفلام وفقا لنسختها الاصلية.

من جانبه أعلن مكتب تنظيم الاعلام التابع لوزارة الثقافة الاماراتية من خلال تغريدة انه سيتم "ادراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية".وأضاف المكتب "حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة".

ويأتي القرار الجديد في اطار الجهود التي تبذلها دولة الامارات لتحديث قوانينها الاجتماعية بصورة متواصله، وكانت اعلنت نهاية العام الماضي عن تعديلات لبعض قوانين الاحوال الشخصية وذلك في اطار سعيها لتطوير بنيتها التشريعية.

كما سمحت اقامة غير المتزوجين معا، وخففت من الرقابة على شراء وتناول المشروبات الكحولية، وبدأت بمنح تأشيرات اقامة طويلة الامد، وتم السماح للأجانب بتملك الشركات.