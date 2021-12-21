فنان يسمع الألوان ويستشعر الوقت بواسطة هوائي على رأسه

يشبه الهوائي الموضوع فوق رأسه مصباحا غريبا. لكنه يلتقط ترددات الألوان ويحولها إلى اهتزازات تصل إلى الأذن

يعاني نيل هاربيسون مرضا نادرا لا يخوّله أن يرى سوى بالأبيض والأسود، لكن هذا الفنان وضع هوائياً في جمجمته يتيح له تحويل الألوان إلى أصوات لسماعها كنغمات موسيقية وبات يفكر بأحلام "ملوّنة" خلال النوم ويدرك عند الاستيقاظ أن هذه الألوان "أوجدها دماغي" وليس الهوائي.

ويجري هذا البريطاني البالغ 39 عاما المقيم قرب برشلونة، تجربة على سوار يتيح له أن يشعر جسديا بمرور الوقت لتغيير نظرته إليه.

وللوهلة الأولى، يشبه الهوائي الموضوع فوق رأسه مصباحا غريبا. لكنه يلتقط ترددات الألوان ويحولها إلى اهتزازات تصل من طريق العظام إلى الأذن الداخلية.

وبذلك يستطيع هاربيسون الاستماع إلى مقطوعات لموزار من خلال تمرير الهوائي أمام رسم مؤلف من سلسلة نطاقات ملونة تتناسب باللون والعرض مع المقطوعة، ويبدأ برؤية الألوان ذهنيا فور الاستماع إلى الموسيقى إذ إن دماغه بات مبرمجا لتفسير هذه التركيبة بين اللون والصوت.

يعاني نيل هاربيسون منذ الولادة من عمى الألوان التام، وهو مرض نادر يحصر الرؤية لدى الأشخاص باللونين الأسود والأبيض. وقد سكنه هاجس تمييز الألوان طوال حياته، لدرجة أنه خضع ليثبت في جمجمته هذا الهوائي المصمم خلال دراسته الجامعية والذي بات جزءا من جسمه، ما حوّله إلى "سايبورغ" (كائن يمزج في جسمه بين مكونات عضوية وأخرى بيو-ميكاترونية)