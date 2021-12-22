شركة طيران روسية تنفذ أول رحلة جوية باستخدام الوقود البيئي البديل

الكمية المستخدمة قللت من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في هذه الرحلة الجوية بنسبة 7٪ (بنحو 1.7 طن)

نفذت شركة S7 الروسية للطيران أول رحلة جوية لها باستخدام الوقود البديل، حيث أقلعت الطائرة من مطار مصنع "ايرباص" في تولوز وتم ملأ خزانها بوقود بديل يضم مزيج SAF البيئي ولم تتجاوز نسبة الوقود الحيوي في الخليط 10%. وأفيد في وقت لاحق، أن الطائرة هبطت بنجاح في مطار دوموديدوفو بضواحي موسكو.

وقال ناطق باسم شركة الطيران الروسية إن إجمالي استخدام وقود SAF البيئي في العالم لا يزيد حاليا عن 0.03٪. مع العلم أن الكمية التي تم استخدامها في هذه الحالة، قللت من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في هذه الرحلة الجوية بنسبة 7٪ (بنحو 1.7 طن)،

وأشار الناطق إلى أن الهدف الاستراتيجي لشركة S7 هو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وقد أعلن عدد من الشركات الروسية، بما في ذلك Aeroflot و S7 ، عن تشكيل تحالف SAF الأوراسي. ويتمثل أحد أهداف التحالف في بدء تحقيق رحلات جوية تعتمد وقود SAF البيئي في روسيا بعد عام 2024.

وجاء في موقع روسيا اليوم على لسان مدير عام شركة S7 Group ، تاتيانا فيليفا، إن "هذه هي فرصة لنا لإثبات أن مثل هذه الرحلات حقيقية وأنها مستقبل النقل الجوي البيئي. ومن الضروري تطوير إطار قانوني يسمح لـSAF بالحصول على شهادة في روسيا واستخدامها في الرحلات المنتظمة. وأننا مستعدون للقيام بدور نشط في هذه العملية. وبالطبع، نأمل بأن يتمكن شركاؤنا في قطاع الوقود من تنظيم إنتاج الوقود البيئي على المدى المتوسط".