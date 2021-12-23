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فرحة الميلاد تعود بعد غياب الى مدينة قرقوش العريقة في العراق

AFP

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بابا نويل يسير مجددا في أحياء قرقوش، المدينة العراقية المسيحية التي أرهبها تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014، بتاريخ 23.12.2021
Waleed AL-KHALID / AFPTV / AFPبابا نويل يسير مجددا في أحياء قرقوش، المدينة العراقية المسيحية التي أرهبها تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014، بتاريخ 23.12.2021

هذه السنة رأينا بابا نويل، في السنة الماضية لم نرَ بابا نويل بسبب الأوضاع الصعبة في ظل كورونا وبوجود داعش

انطلقت مسيرة الأعياد الميلادية هذه السنة، في شوارع مدينة قرقوش التاريخية العريقة في العراق، يتقدمها بابا نويل في زيه المألوف، الذي يبعث على الفرح والبهجة في قلوب المحتفلين.

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وقال كريستيان بطرس، من سكان قرقوش: "هذه السنة، والحمدلله والشكر، رأينا بابا نويل وهو ما أفرح الأطفال. وفي السنة الماضية لم نرَ بابا نويل بسبب الأوضاع الصعبة في ظل كورونا وبوجود داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) في السنوات السابقة. 

وتطوع راني بسام، من سكان قرقوش لأداء شخصية بابا نويل، وقال لمراسل الوكالة الفرنسية: "قمنا بتوزيع الهدايا أو كما نقول الشوكولاتة للأطفال لأن الأطفال سيفرحون ونريد أن تفرح العائلات وأن نزرع الابتسامة على وجه الأطفال، لأن هذا الشعب، الشعب العراقي عاش ما عاشه وعانى ما عاناه، وسنزرع الابتسامة قدر الإمكان على وجوه الأطفال".