هنري كوهين لـ i24NEWS: "المقبرة الإسرائيلية بفاس أكثر مقابر اليهود صيانة بالمغرب، رُصِد لها حوالي 300 ألف دولار لترميمها"

تضم مقبرة فاس كبار الشخصيات التاريخية والسياسية والدينية، اليهودية المغربية، الذين كانوا حاخامات وقضاة وموثقين

عبر المهندس المعماري المغربي من أصل يهودي، هنري كوهين، في لقاء خاص لـ i24NEWS، عن سعادته الكبيرة لـ "إعادة العلاقات الدبلوماسية، بين المغرب وإسرائيل، وعن فتح الرحلات الجوية بين البلدين"، وبصفته المسؤول عن إعادة ترميم المقبرة الإسرائيلية بمدينة فاس (أقصى شمال المغرب)، تحدث عن المقبرة، "التي يحج إليها عدد كبير من اليهود، من مختلف بقاع العالم للترحم على عائلاتهم وأجدادهم والتبرك من أولياء اليهود المدفونين فيها".

وأكد هنري كوهين أنه "بمبادرة من عائلة ذو فيكو، خصوصا إيلي وزوجته سيلفيان، تم العمل منذ سنة 2015، على إعادة ترميم مجموعة من القبور التي كانت في وضعية غير جيدة في المقبرة الإسرائيلية بفاس"، مشيرا إلى أن " عدد كبير من اليهود من داخل وخارج المغرب ساهموا بمبالغ مالية، بحيث تم إنفاق حوالي 300 ألف دولار إلى حدود الآن"، مضيفا "وأنا أيضا أساهم بوقتي وخبرتي كمهندس، ولا أتقاضى أي مقابل مادي، وعملي فقط لوجه الله".

Mohamed Alami / i24NEWS هنري كوهين مهندس معماري مغربي، المسؤول عن إعادة ترميم المقبرة الإسرائيلية بمدينة فاس/المملكة المغربية.

وكشف كوهين لـ i24NEWS عن "ثلاث كنائس قديمة، في المقبرة الإسرائيلية بفاس، يعود تاريخها إلى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، والتي كان الناس يأتون إليها، للعبادة، ولأخذ البركة والدعاء والترحم"، الكنيس الأول هو "كنيس 'الحزان فيدال سرفاتي'، الذي كان مزارا يأتي إليه الناس قديما، قمنا بتهيئته حتى صار صالحا للصلاة، والزيارة" و"الكنيس الثاني هو 'الحاخام رفاييل أمينسو' الذي يعد بمثابة متحف لما يحتوي عليه من تحف تاريخية نادرة، وصور وكتب، وهو واحد من الكنائس التي لم يكن يعرفها الزوار، لأن الطريق إليه داخل المقبرة كانت وعرة، لكننا قمنا بتشييدها من جديد لتسهيل الوصول إلى الكنيس".

وأشار كوهين إلى أن "الكنيس الثالث يحمل سام الولي الصالح 'الحاخام حاييم كوهين'، الذي كان مقفلا منذ سنين، وكان في حالة سيئة، قبل أن يتم ترميمه بالكامل"، لافتا إلى أن "قبر حاييم يوجد خلف الكنيس مباشرة، لأن الناس كانت تأتي أمام قبره وتجلس للتبرك، ومع مرور الوقت، بنوا الغرفة التي أصبحت كنيسا فيما بعد".

وتضم مقبرة فاس كبار الشخصيات التاريخية والسياسية والدينية، اليهودية المغربية، الذين كانوا حاخامات وقضاة وموثقين، ويوجد بها تقريبا ما بين 20 و22 ألف قبر، وتعتبر من أحسن مقابر اليهود في المغرب، بشهادة كل الزوار.

Mohamed Alami / i24NEWS جانب من المقبرة الإسرائيلية بمدينة فاس/المملكة المغربية.

كما كشف كوهين لـ i24NEWS عن 'القبر المفاجأة'، الذي "عُثِر عليه من طرف عمال البناء، وهم يقومون بشغلهم اليومي المعتاد، في الحفر والترميم، حيث وجدوا لوحة رخامية، مكتوبة بالعبرية، وتحمل اسم إيلياهو مونسونيكو، ويعود تاريخها إلى 149 عاما، والمقبرة عمرها 124"، يضيف كوهين "أمرت العمال بالحفر مرة أخرى، فوجدوا جرة من الطين مغطاة، فرفعنا عنها الغطاء، فوجدنا جمجمة وعظاما، وقمنا بإعادة إرجاعها كما هي، وبنينا القبر من جديد ووضعنا اللوح الذي وجدناه معه"، مشيرا إلى أنه "عندما تم ترحيل المقبرة من الساحة المجاورة لحي الملاح، تم تشييد هذه المقبرة، ثم نقل الرفات إلى هنا، وقد نجد العديد من هذه المقابر، وكانوا للحفاظ عليها يضعونها في الجرة".

Mohamed Alami / i24NEWS قبر المرحوم الدكتور كيكي أرموند، بالمقبرة الإسرائيلية بفاس المغربية، والذي كان رئيسا للجالية اليهودية بفاس منذ العام 1984 إلى أن توفي في العام 2019، وتم تشييد قبر الراحل بإشراف من القصر الملكي.

ومن بين المقابر التي تثير الزائر للمقبرة، قبر المرحوم الدكتور كيكي أرموند، والذي تم تشييده بإشراف من القصر الملكي، حيث كان الراحل رئيسا للجالية اليهودية بفاس منذ العام 1984 إلى أن توفي في العام 2019، وحضرت لجنازته مختلف فعاليات السلطات المغربية، وكان يحظى بشهرة واسعة في مدينة فاس، وعلى المستوى الوطني والدولي، وكان يستقبل الناس ويعالجهم من دون أجرة في غالب الأحيان، كما كان محاضرا في الطب في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية.

وذكر كوهين أن "العديد من اليهود المغاربة، يودون الرجوع إلى المغرب، والاستقرار فيه، لإقامة مشاريع في مختلف المجالات".