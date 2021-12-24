العراق: شباب يحملون كاميرات ويروون قصص الموصل من خلال السينما

"أحب السينما منذ وقت طويل، ومن أفلامي المفضّلة سلسلة أفلام "مارفل"

افتتح في مدينة الموصل العراقية، قسمٌ لتعليم السينما بالتعاون بين مسرح بلجيكي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومعهد الفنون الجميلة، بحيث أطلق 19 طالبا من خلال دراسة منهج يستغرق أربعة أشهر، مبادرة لكتابة وإخراج تسعة أفلام قصيرة، بإشراف معلمين جاؤوا من بلجيكا وألمانيا.

وأكد المخرج في مسرح "أن تي غنت" البلجيكي ميلو رو أن "الفكرة كانت تعليمهم كيفية كتابة سيناريو والتمثيل في فيلم، وتنفيذ المونتاج".

وجال طلاب المعهد الذين لا تتجاوز أعمارهم العشرين عاماً، شوارع مدينتهم ليرووا المآسي التي حلّت بها ويتحدّثوا عن المشاكل التي يعاني منها مجتمعهم، وهو يحملون كاميرات على أكتافهم ومعدات صوت في أيديهم.

ويطمح محمد فواز ( 20 عاماً) الذي يدرس المسرح إلى أن يصبح ممثلاً، بعد أن اكتشف يستكشف للمرة الأولى، كواليس الفن السابع، قائلا "أحب السينما منذ وقت طويل، ومن أفلامي المفضّلة سلسلة أفلام "مارفل" عن الأبطال الخارقين، وكذلك سلسلة أفلام "السرعة والغضب".