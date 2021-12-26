تخريب رسم جداري لتكريم ضحايا جزائريين في باريس ألقيت جثههم في نهر السين

تكرم اللوحة ضحايا جزائريين سقطوا في مجزرة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 خلال تظاهرة تطالب باستقلال الجزائر

أبلغ مصمم ومعد لوحة جدارية في منطقة باريس يدعى كريستيان غيمي، وقد صنعها تكريماً للضحايا الجزائريين الذي سقطوا في مجزرة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 خلال تظاهرة مطالبة باستقلال الجزائر عن تعرض تلك اللوحة للتخريب برش الدهان الأحمر على الصورة التي تخلد أحد ضحايا المجزرة ويدعى أحمد خلفي.

ولم يكتف مخربو العمل، بذلك بل عملوا على محو عبارة منقوشة بإزميل، كتب عليها "ألقي في (نهر) السين في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961" في إشارة الى خلفي، كما تظهر الصورة التي نشرها الفنان على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت.

وكان "سي215" وهو الاسم الرمزي للفنان قد رسم هذه اللوحة بطريقة الاستنسل على جدار مرآب في إيفري قبل شهرين، إحياءً لذكرى الستين للحوادث التي وقعت تحت سلطة قائد شرطة باريس في حينهK موريس بابون.

ودان التخريب مجلس بلدية المنطقة القريبة من الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة الفرنسية.

واعتبر "سي215" العمل التخريبي على أنه عمل "عنصري بشكل واضح" وفق ما صرح لوكالة فرانس برس وأضاف "إنه أمر عنيف جداً لكل المغاربيين والذين يمكنهم التعاطف فعلا معه" في إشارة إلى أحمد خلفي. وتابع قائلاً أن الحديث لا يدور عن شخصية سياسية "بل مجرد ضحية لمذبحة ارتكبت في ظروف عنصرية عادية وهنا نخلد الذكرى".

وأشار غيمي إلى أن اللوحة مرسومة في شارع صغير غير مزدحم في حي "متنوع جدا" على حد قوله.

وكانت لوحة جدارية نفذها الرسام نفسه، للشرطي أحمد مرابط الذي قتله الأخوان كواشي في كانون الثاني/يناير 2015، تعرضت للتخريب في باريس. وتقدم قائد الشرطة بشكوى بسبب عبارة عنصرية كتبت على الرسم.

من الجدير ذكره، أنه للمرة الأولى، بادرت الرئاسة الفرنسية هذا العام بالاعتراف بمقتل "عشرات" المتظاهرين الجزائريين وإلقاء جثثهم في نهر السين "في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961. وقبل ذلك، لم تكن الحصيلة الرسمية تشير سوى إلى ثلاثة قتلى.