لأول مرة وبعد 3500 عام: الكشف عن أسرار مومياء الملك أمنحتب الأول بالأشعة المقطعية

"لأول مرة" مومياء الفرعون المصري أمنحتب الأول تكشف أسرارها بعد 3500 عام

تمكّن مجموعة من العلماء من "فك" أسرار بقايا المومياء المحنطة للفرعون المصري أمنحتب الأول رقميا بالأشعة المقطعية.

وبحسب التقرير في مجلة "حدود في الطب" يعد أمنحتب الأول الحاكم الثاني للأسرة الثامنة عشرة في مصر توفي حوالي 1506-1504 قبل الميلاد، وفي ذلك الوقت تم الحفاظ عليه بشق الأنفس.

وعلى عكس جميع المومياوات الملكية الأخرى المكتشفة في القرنين التاسع عشر والعشرين، أمنحتب الأول لم يُفك من قبل علماء المصريات المعاصرين أبدا. وهذا ليس خوفا من لعنة، ومع ذلك، تمكن الخبراء بقيادة جامعة القاهرة من استخدام التصوير المقطعي المحوسب (CT) لإنشاء عمليات إعادة بناء ثلاثية الأبعاد للرجل تحت اللفائف.

ووجدوا أن الفرعون كان يبلغ من العمر 35 عاما، وطوله 5 أقدام و7 بوصات، ومختونا عندما مات منذ حوالي ثلاثة آلاف عام.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها "فك" أمنحتب الأول - حيث فُكّ غلافه لترميمه وإعادة دفنه في القرن الحادي عشر قبل الميلاد على يد كهنة الأسرة الحادية والعشرين.

وأعادوا دفنه في الدير البحري في جنوب مصر، حيث اكتُشف مع عدد من المومياوات الملكية الأخرى التي رُممت في عام 1881.