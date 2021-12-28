إسرائيل: فنان إسرائيلي يفتتح معرضا يضم منحوتات على أنغام الكلمات العربية

أنه أثناء عزلته في الاستوديو الخاص به في يافا خلال فترة كورونا، أصبح أكثر ارتباطًا باللغة العربية

تحت شعار "سماع الصمت" ، يعرض الفنان الإسرائيلي و المهندس المعماري، دان ريزنر، جديد أعماله الإبداعية في مركز التراث اليهودي لشمال إفريقيا في القدس، مبحرا بعشاق فن النحت عبر منحوتات على أنغام الكلمات العربية.

ويقول ريزنر في حديثه لمناقشة مشروعه والمواضيع التي يحاول معالجتها من خلاله، لـ i24NEWS ، "كل تمثال يصور حالة عاطفية معينة تقدمها الكلمات العربية. موضحا أن هناك علاقة قوية للغاية بين جسد التمثال والحروف والكلمات نفسها.

وأضاف ريزنر، أنه أثناء عزلته في الاستوديو الخاص به في يافا جنوب تل أبيب خلال فترة كورونا، أصبح أكثر ارتباطًا باللغة العربية، وقال لـ i24NEWS، "اللغة العربية هي اللغة الرئيسية في "تل أبيب - يافا"، وكنت أعمل كثيرًا على لغتي العربية لأتحدث بها بطلاقة أكثر. مشيرا "كنت أنظر أيضًا إلى جمال الكتابة، ومعنى الكلمات، وكيفية ربطها بفني".

وأشار ريزنر إلى أن "هذا مشروع مستمر". مؤكدا "كان من المميّز جدًا بالنسبة لي أن أعرض هذا في مركز التراث اليهودي في شمال إفريقيا ، وهو مبنى جميل بشكل لا يُصدق بناه حرفيون مغاربة."

وتابع ريزنر قوله: "الآن أنا أريد أن أصنع شيئًا في إسرائيل يجلب طريقة أكثر ارتباطًا للنظر إلى مجتمع أفضل لنا جميعًا".

يشار إلى أن الكلمات العربية المتضمنة في معرضه هي، "ألم ، خوف ، شوق" بالإضافة إلى كلمات "ملهمة" مثل "التعاطف ، وكلمة مهمة جدًا ... الحب".