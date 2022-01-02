اليونان تقرر ترحيل كاتب تركي أرمني بعد لجوئه إليها هربًا من تركيا

نيسانيان فر عام 2017 من السجن في تركيا لإدانته بتهمة بناء منشآت غير قانونية ولجأ الى اليونان طلبا للحماية

أوقفت السلطات اليونانية الكاتب سيفان نيسانيان (66 عاماً)، وهو عالم لغويات ومدون الخميس في جزيرة ساموس في أعقاب رفض السلطات المحلية تجديد تصريح إقامته، وفقما أفادت إيرا تزورو زوجة الكاتب في حديث لمراسل الوكالة الفرنسية.

يذكر أن نيسانيان نجح عام 2017 في الفرار من السجن في تركيا واتجه الى اليونان المجاورة طلبًا للحماية.

وفي حين لم تؤكد الشرطة اليونانية هذه المعلومات غير أن الزوجة بينت أنّ محكمة في ساموس ستقرّر الإثنين ما إذا كان سيرحّل نيسانيان إلى تركيا أو أرمينيا. وعادة ما ترفض المحاكم اليونانية ترحيل أشخاص إلى تركيا إذا ما أكّدوا أنّهم يواجهون خطر التعرض للاضطهاد في بلدهم على خلفية آرائهم.

وكان نيسانيان قد أودع السجن في تركيا في 2014 بعدما أدين بتهمة بناء منشآت خلافاً للقانون، فيما يؤكّد هو أنّ ذلك ما هو إلاعقاباً له، على انتقاداته المعلنة للقيود التي تفرضها السلطات التركية على حرية التعبير في بلده.

وسبق لهذا الكاتب أن أُدين في تركيا بتهمة التجديف بعدما نشر في مدوّنة في 2012 مقالة دافع فيها عن فيلم مسيء للنبي محمد أثار احتجاجات غاضبة حول العالم.