حساء جومو نجم موائد الهايتيين في رأس السنة ورمز انعتاقهم من العبودية

الحساء يرمز للحرية والحب والوحدة والأخوة، إنه الاستقلال. في كل مرة نتناول الحساء علينا أن ندرك أننا أحرار

يرمز حساء جومو في هاييتي الى الانعتاق من العبودية والحرية، إذ طالما حرم أبناء الجزيرة من تذوقه إبان خضوعهم للاستعمار الفرنسي. وخرجت اليونسكو بقرار إدراجه أخيراً على قائمة اليونسكو للتراث العالمي غير المادي. وكان هذا الحساء الذي يجمع بين اللحوم والخضروات والمعكرونة والقرع، لفترة طويلة، مرادفا للقمع في الجزيرة الواقعة في منطقة الكاريبي: إذ كان عبيد كثر يُمنعون من تناوله رغم أنهم كانوا يزرعون القرع الضروري لإعداده، مع حصر تذوقه بأصحاب المزارع الفرنسيين.

ومنذ الأول من كانون الثاني/يناير 1804، عندما وُلدت أول جمهورية سوداء، اختارت ماري كلير أوروز فيليسيتيه زوجة الزعيم الهايتي الأول جان جاك ديسالين، تقديم هذا الطبق بكميات كبيرة.

وتوضح سفيرة هايتي لدى المنظمة التابعة للأمم المتحدة دومينيك دوبوي أنه "تم إخفاء كفاح هايتي وصوتها وما حصل اليوم وسيلة لإدراجه في سجلات" التراث العالمي، مذكّرة "بالدور الأساسي والحيوي للغاية في تاريخ البشرية" لهايتي، أول دولة ألغت العبودية. ويشكل تكريس هذا الحساء "تصحيحاً تاريخياً عادلاً".

واليوم، بات يرمز الطبق إلى استقلال البلاد ويقدم سكان هايتي سنويا على تناوله.

وتقول ناتالي كارديشون خلال شرائها المكونات المطلوبة لإعداد هذا الطبق الوطني، إن طهي حساء جومو كان "وسيلة لإحياء ذكرى هذه السنوات من الحرمان والقمع وإعلان النصر على المستعمرين". وتوضح بنبرة جادة "هنا يكمن كل الثقل المرتبط بهذا الحساء".

تقليديا، يشكل تناول هذا الطبق أيضا مناسبة للمّ شمل العائلات. لكن بالنسبة لكثيرين، كان هذا اللقاء معقداً هذا العام. إذ شهدت هايتي في عام 2021، اغتيال رئيسها، ثم تعرضت لزلزال مدمر. ومزق الاضطراب السياسي والفقر، وعمليات الخطف على أيدي عصابات الحياة الاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد.