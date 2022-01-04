قدامى السكان في القدس عانوا أيضًا من الأمراض المعدية

اكتشفت الحفريات الأثرية الأخيرة في منتزه أرمون هنتسيف بقايا بيض طفيلي معوي منذ 2700 عام في حفرة تحت مرحاض حجري

كشفت دراسة إسرائيلية جديدة أن سكان القدس الأثرياء خلال فترة الهيكل الأول أصيبوا بأمراض معدية بسبب الظروف الصحية السيئة. فقد اكتشفت الحفريات الأثرية الأخيرة في منتزه أرمون هنتسيف بقايا بيض طفيلي معوي منذ 2700 عام في حفرة تحت مرحاض حجري في حديقة عقار فاخر.

وقامت سلطة الآثار الإسرائيلية بعملية الحفر بتمويل من مؤسسة مدينة داوود. ونُشر المقال بالاشتراك مع جامعة تل أبيب في المجلة الدولية لعلم الأمراض القديمة.

قاد الدراسة الدكتورة دافنا لانجوت من قسم جاكوب إم ألكو للآثار وثقافات الشرق الأدنى القديم بجامعة تل أبيب.

وقالت لانجوت: "نتائج هذه الدراسة هي من بين الأقدم التي تمت مشاهدتها في إسرائيل حتى الآن".

"هذا بيض من النوع المقاوم، وفي ظل الظروف الخاصة التي توفرها الحفرة الامتصاصية، فقد نجا طيلة ما يقرب من 2700 عام. والديدان المعوية طفيليات تسبب أعراضًا مثل آلام البطن والغثيان والإسهال والحكة. وبعضها خطير بشكل خاص على الأطفال وقد يؤدي بعضها إلى سوء التغذية وتأخر في النمو وتلف الجهاز العصبي، وحتى الموت في الحالات القصوى".

ووفقًا للانغوت، يمكن أن يكون المرض المعوي نتيجة لسوء الظروف الصحية التي تسببت في تلوث فضلات الطعام ومياه الشرب.

وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى نقص الوعي بممارسات النظافة المناسبة مثل غسل اليدين؛ تسميد المحاصيل الحقلية بالبراز البشري؛ أو تناول لحم البقر أو لحم الخنزير غير المطبوخ جيدًا.

وما تزال الطفيليات نفسها تعيش الى اليوم، لكن العالم الغربي الحديث طور وسائل فعالة لضمان عدم تحولها إلى وباء.

ووفقًا للباحثين، فقد كانت المراحيض الخاصة في تلك الفترة الزمنية من الأمور التي تميز الأغنياء حصرًا.