كاتب اسرائيلي يصدر كتابا يتناول اللهجات الفلسطينية المختلفة

الكتاب "من طق طق " من تأليف كاتب اسرائيلي من اصول امريكية باللغة العربية والانجليزية والعبرية

صدر في اسرائيل مؤخرا كتاب "من طق طق " والذي يتناول اللهجات الفلسطينية المختلفة ، الكتاب من تأليف الكاتب الاسرائيلي من اصول امريكية روبي بيرمان ، والذي نشر باللغة العربية والعبرية والانجليزية معا، شمل المصطلحات اللغوية باللهجات الفلسطينية المحكية المختلفة والتي عمل بيرمان على جمعها على مدار سنوات.

الكتاب بعنوان "من طق طق " حاول من خلاله المؤلف بحسب حديثه لـi24news :"ادخال أكبر قدر ممكن من العبارات، قبل عشر سنوات حين حاولت تعلم العربية، تحدثت مع شخص قال لي عبارة ’هون مربط الفرس’ـ لم افهم العبارة سألته بحيرة وين الفرس؟ انت فلاح؟، اذا اردنا معرفة اللغة بالصورة الصحيحة يجب ان نتعلم العبارات المختلفة"

الهدف من اعداد الكتاب بحسب بيرمان :"لانني اردت شخصيا تعلم اللغة العربية، وعلى مدار أشهر وسنوات قمت بتدوين كافة العبارات ، جمعت خلالها أكثر من 1000 عبارة ، وبعدها جمعت عبارات فلسطينية اخرى من كتب مختلفة حول اللهجات صدرت بدول عربية، هذا هو الكتاب الأول للعبارات باللهجة الفلسطينية".

وشدد بيرمان :"أهدف من خلال الكتاب ان احث اليهود للتحدث بلغة عربية جيدة ، وأن يجعل العرب يشعرون بالارتياح خلال المحادثة مع اليهود ولإزالة الحواجز بين الجانبين ...هذا الكتاب يحتاج اليه اليهود لتعلم العربية ولتجاوز الحواجز مع العرب، وقمت باعداد الكتاب من اجل نفسي ايضا".