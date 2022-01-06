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افغانستان :حركة طالبان تأمر بائعي الملابس قطع رؤوس دمى العرض

AFP

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طالبان تطلب من بائعي الملبوسات قطع رؤوس دمى العرض
STRINGER / AFPTV / AFPطالبان تطلب من بائعي الملبوسات قطع رؤوس دمى العرض

طالبان التي تسيطر على افغانستان تحاول فرض رؤيتها الصارمة للديانة الاسلامية على البلاد

قامت حركة طالبان باصدار اوامرها لبائعي الملابس في هرات غربي افغانستان يقطع رؤوس دمى العرض في متاجرهم التي تعتبرها الحركة بأنها مخالفى للشريعة الاسلامية بحسب رؤيتها وتفسيرها. 

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ويضاف هذا الامر الجديد الى سلسلة من الاجراءات التي اقرتها الحركة لفرض رؤيتها الصارمة للدين الاسلامي في البلاد، والحد من الحريات العامة وخصوصا للنساء والفتيات. 

عزيز الرحمن رئيس دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هرات ثالث أكبر مدينة في البلاد البالغ عدد سكانها نحو 600 ألف نسمة، صرح لوكالة فرانس برس الأربعاء "طلبنا من التجار قطع رؤوس دمى العرض لأنها تتعارض مع الشريعة". 

وأضاف "إذا اكتفوا بتغطية رؤوس الدمى أو بتغطيتها (بالكامل) فلن يأتي ملاك الله إلى متجرهم أو منزلهم ليباركهم"، واوضح المسؤول الافغاني أن الباعة وعدوا باطاعة هذه الاوامر.  

وانتشر مقطع فيديو يظهر رجالا يقطعون رؤوس دمى عرض بلاستيكية على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي منذ الثلاثاء.واعرب عدد من التجار الذين التقتهم وكالة فرانس برس في هرات عن استيائهم من القرار.  

 