القدس: متحف برج داوود يقدم معرضًا افتراضيًا جديدًا أطلق عليه "خارج الأرض"

وجود أماكن استجمام حية للمواقع القديمة، مثل قصر الملك داوود، والحي الملكي السابق

قرر متحف برج داوود في القدس إنشاء معرض افتراضي أطلق عليه مسمى "خارج الأرض"، والذي يسمح للزوار بـ "استكشاف الخرائط الموجودة تحت الأرض، لمدينة القدس القديمة، واستكشافها كما كانت في عهد الملك داوود، بطريقة غامرة"، وفق ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

وشاركت شركة Matter الإسرائيلية في إنشاء المعرض الافتراضي لمتحف مدينة داوود، وهي شركة رائدة عالميًا في إنشاء المواقع الافتراضية.

ومن خلال المعرض الافتراضي، يمكن للزوار التجول تقريبًا في الشوارع والمنازل، بفضل توفر مجموعة من مقاطع الفيديو التفاعلية والمقابلات مع علماء الآثار والخبراء، لعرضها جميع الزوار.

ومن الجوانب المبتكرة الأخرى للمعرض الافتراضي، وجود أماكن استجمام حية للمواقع القديمة، مثل قصر الملك داوود، والحي الملكي السابق، والقنوات المائية تحت الأرض لنفق سلوام (نفق حزقيا).

كما أطلقت متاحف دولية، خدمة "اكتشف"، مثل متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، ومتحف الفاتيكان في بريطانيا، لإنشاء رحلات المتاحف افتراضيا عبر الإنترنت، والتي تتناسب تمامًا مع الوضعية الوبائية بسبب تفشي متحور أوميكرون في العديد من بلدان العالم.