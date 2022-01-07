الصين: اكتشاف فرن لصناعة الفخار من عصور ما قبل التاريخ

العثور على فرن للفخار من عصور ما قبل التاريخ شمالي الصين

اكتشف علماء آثار في منطقة شمال الصين، فرنا لصنع الفخار يعود لفترة عصور ما قبل التاريخ، في موقع أطلال يعود تاريخه إلى نحو 4000 عام، وفقًا للسلطات المحلية المعنية.

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأن معهد الآثار في المنطقة، أكد أنه تم اكتشاف أكثر من 40 منزلا و33 حفرة وحفرة رماد وستة قبور وفرن واحد للفخار، وذلك أثناء تعاونه مع السلطات الثقافية في محافظة "نينغتشنغ" لتنفيذ أعمال تنقيب من أجل الحفاظ على موقع الأطلال.

وقال ليان جي لين، الباحث من المعهد: "اعتمادا على الطين الصلصال (الغضار) وأدوات صنع الفخار وفرن الفخار، نعتقد أنه كانت توجد عملية كاملة لصنع الفخار في الموقع".

وأضافت الوكالة أنه تم اكتشاف أكثر من 750 عينة من الفخار والأدوات الحجرية والبرونز وغيرها من اللقى الأثرية، بالإضافة إلى العديد من عظام الحيوانات في الموقع.