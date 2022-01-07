رحيل النجم السينمائي العالمي سيدني بواتييه عن عمر ناهز الـ 94 عاما

عام 2002، نال بواتييه جائزة الأوسكار الفخرية عن أدائه غير العادي وأسلوبه وذكائه على الشاشة

أكد نائب رئيس الوزراء في جزر البهاما، تشيستر كوبر، اليوم الجمعة، وفاة النجم السينمائي سيدني بواتييه عن عمر ناهز الـ 94 عاما، معتبرا أنه كان "رمزا وبطلا وموجها ومقاتلا وكنزا وطنيا"، وأنه "فعل الكثير ليظهر للعالم أن أولئك الذين قدموا من البدايات الأكثر تواضعا بإمكانهم تغيير العالم"، بحسب تدوينة عبر صفحته الرسمية على تويتر.

ويعتبر الممثل "سيدني بواتييه"، الذي كان يحمل الجنسيتين الأمريكية والباهامية، أول رجل أسود فاز بجائزة أوسكار أفضل ممثل، عن فيلم Lilies of the Field، في عام 1963.

وولد بواتييه في ميامي ونشأ في كل من الولايات المتحدة وجزر الباهاما وأصبح نجم المسرح والشاشة، وأكسبه ظهوره في The Defiant Ones، عام 1958 أول ترشيح لجائزة الأوسكار، وكان الراحل منتظمًا في ظهوره على الشاشة في وقت التمييز العنصري في الولايات المتحدة، بحسب ما أورده موقع "عرب لندن".

وعكس صعود بواتييه تغييرات كبيرة في الولايات المتحدة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وكلما دار نقاش حول التنوع في هوليوود لا بد أن ينتهي إلى ذكر اسمه، وفق ما ذكرته "أسوشيتد برس".

وفي عام 2002، نال بواتييه جائزة الأوسكار الفخرية عن أدائه غير العادي وأسلوبه وذكائه على الشاشة، مثلما حقق الممثل الراحل شعبية كبيرة عبر سلسلة من الأدوار الرائدة، لاسيما أنه وازن بين النجاح والإحساس بالواجب لاختيار الأعمال الفنية التي عالجت التعصب، والقوالب النمطية، بحسب ما نقله موقع "لوسيل".