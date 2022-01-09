صحيفة سعودية تعيّن لأول مرة حاخاما يهوديا ككاتب مقال دائم

مارك شناير هو حاخام أمريكي أسس وأدار بشكل خاص مؤسسة التفاهم بين الأديان بين اليهودية والمسلمين

قامت صحيفة "عرب نيوز" السعودية، بتعيين الحاخام مارك شناير رئيس تحرير مقال إخباري دائم مرتين في الشهر، ليصبح أول زعيم ديني يهودي يكتب بانتظام لإحدى الصحف السعودية.

مارك شناير هو حاخام أمريكي أسس وأدار بشكل خاص مؤسسة التفاهم بين الأديان بين اليهودية والاسلام، ولقي على مدار الخمسة 15 الماضية، استقبالًا حارًا في قصور المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة، وكانت مجلة نيوزويك تعتبره سابقًا كواحد من أكثر 50 حاخامًا تأثيرًا في أمريكا.

وكان الحاخام الإسرائيلي الأمريكي يعقوب يسرائيل هرتسوغ، قد تصدّر عناوين الصحف قبل شهرين بإعلانه عن اختياره الاستقرار في الرياض، ليصبح أول حاخام رئيسي للمملكة الوهابية.

وكان الحاخام، تحدث في مقابلة مع i24news في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، عن "شعور بالعودة إلى الوطن" لتأهيل تجربته في المملكة وأشاد بالاستقبال الذي تلقاه من السكان.

يشار إلى أن صحيفة "عرب نيوز" السعودية تصدر بالإنجليزية، وتهتم بالشأن السعودي والعربي، وهي أحد الصحف الأكثر شعبية في السعودية.