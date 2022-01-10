توزيع جوائز "غولدن غلوب" 2022 افتراضيا و فيلم "باور أوف ذي دوغ" و"ويست سايد ستوري" يحصدان أبرز الجوائز

تجاهل ممثلون ومخرجون وشركات إنتاج حفل توزيع جوائز غولدن غلوب هذا العام إلى حد كبير

أقيم حفل جوائز "غولدن غلوب" الـ79 للأعمال السينمائية والتلفزيونية، أمس الأحد، وأعلنت خلاله أسماء الفائزين عبر الإنترنت، من دون نقل تلفزيوني ولا حضور للنجوم على السجادة الحمراء.

وحصد فيلم (وست سايد ستوري)، الذي تناول فيه المخرج ستيفن سبيلبرغ قصة حُب تنشأ بين شاب وفتاة من عصابتين متنافستين، بجائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي.

وفازت بطلة الفيلم راشيل زيجلر بجائزة أفضل ممثلة سينمائية في فيلم موسيقي أو كوميدي. وفاز فيلم (ذا باور أوف ذا دوج) بثلاث جوائز من بينها جائزة أفضل مخرج التي ذهبت إلى المخرجة جين كامبيون.

وفاز ويل سميث بالجائزة عن دوره في فيلم "الملك ريتشارد" الذي يروي فصول مثيرة من قصة صعود الشقيقتين فينوس وسيرينا ويليامز، بطلتي التنس العالميتين، ودور والدهما ريتشارد في حكايتهما مع التنس، أما النجمة نيكول كيدمان فقد فازت بالجائزة عن دورها في "Being the Ricardos". حسب موقع Rt عربي.

أما جائزة أفضل ممثل كوميدي أو موسيقي فذهبت إلى آندرو جارفيلد عن دوره في فيلم "تيك تيك ... بووم".

وفاز فيلم (إنكانتو) بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة. كما فاز فيلم (درايف ماي كار) "قم بقيادة سيارتي" بجائزة أفضل فيلم أجنبي.

وفاز مسلسل (سكسيشن) "الخلافة" الذي يتناول قصة شركة عائلية في مجال الإعلام والترفيه بجائزة أفضل مسلسل درامي في حين ذهبت جائزة أفضل مسلسل كوميدي إلى (هاكس) الذي يتناول قصة حياة ممثلة كوميدية يأفل نجمها.

وفاز بجائزة أفضل مسلسل دراما تلفزيونية جيرمي سترونغ عن دوره في مسلسل (سكسيشن) في حين فازت مغ رودريغز بجائزة أفضل ممثلة دراما تلفزيونية عن دورها في مسلسل (بوز) "تظاهر".

وتصدرت نتفليكس شركات الإنتاج الفائزة بعدما فازت بأربع جوائز في فئة الأفلام في حين فازت إتش.بي.أو وإتش.بي.أو ماكس بست جوائز في فئة التلفزيون.

يشار أنه تجاهل ممثلون ومخرجون وشركات إنتاج حفل توزيع جوائز غولدن غلوب هذا العام إلى حد كبير بعد انتقادات في العام الماضي بأن رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية المسؤولة عن تنظيم الحفل، تعمل وفق سياسات أخلاقية مشكوك بها وعدم وجود أعضاء من السود.

كما قررت شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية الأميركية التي اعتادت بث الحفل منذ فترة طويلة عدم تغطيته هذا العام، وفق "رويترز".