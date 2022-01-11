إسرائيل: مهرجان أضواء الشتاء السنوي ينير حدائق القدس النباتية

حدائق القدس النباتية، وجهة للسياحة والترفيه والفعاليات الثقافية، وهي بمثابة مركز للتعليم والبحث

أكد الدكتور أوري فراجمان سابير، المدير العلمي لحدائق القدس النباتية، في تصريح لـ i24NEWS، أن "مهرجان أضواء الشتاء في الحدائق النباتية في القدس، حدثنا الشتوي الرئيسي، عرف نجاحا كبير"، موضحا "اعتقدنا في اللجنة المنظمة أن الكثيرين لن يحضروا المهرجان، بسبب صعوبة الطقس في إسرائيل، لكن الناس لم تترد في المجيئ كل مساء، حتى لو كانت السماء تمطر".

وعرف مهرجان أضواء الشتاء السنوي، هذا الموسم، إقبالا كبيرا، وتوافد إليه الحاضرون لإضاءة أشجار الحديقة بأضواء متلألئة، على مسار مزخرف يبلغ طوله أقل بقليل من نصف ميل، تميز بالموسيقى والأطعمة الموسمية المرافقة لزينة الأعياد.

وتعتبر حدائق القدس النباتية، وجهة للسياحة والترفيه والفعاليات الثقافية، وهي بمثابة مركز للتعليم والبحث، وتحتوي على أكثر من 6000 نوع من النباتات من جميع أنحاء العالم والتي يتم عرضها جغرافيا، في 6 أقسام، هي جنوب إفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أستراليا، جنوب شرق آسيا، ووسط البحر المتوسط، معروضة على مساحة تبلغ حوالي 30 فدان، وفق ما أورده موقع "سفرواي".