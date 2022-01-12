السعودية : أول مسابقة لجمال الإبل مخصصة للنساء فقط

أكد محمد الحربي، أنه كان للنساء الحق في المشاركة في المسابقة من قبل لكنّ "صعوبة المنافسة مع الرجال"

احتضنت بلدة صياهد رماح، شمال شرق العاصمة السعودية، أول مسابقة إبل مخصصة للنساء فقط، في إطار الدورة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز.

واستأجرت الشابة السعودية لمياء الرشيدي جملا وجلست ينتابها التوتر، وهي تترقب نتائج المسابقة و أملها في أن تكون الفائزة الأولى بالسباق، بعد أن اكتفت ناقتها بالحصول على المركز الرابع في مسابقة "المزاين" لجمال الإبل التي تعد أكبر مهرجان لهذه الحيوانات على مستوى العالم.

وكانت الرشيدي تعد جملا خاصا بها للمشاركة به لكنها أوضحت أنها قررت "استئجار إبل جاهزة" عندما لاحظت أن "المنافسة قوية"، وقالت الرشيدي قبل اعلان النتائج "انتظر اليوم مكانة اجتماعية وباذن الله احققها"، لكنها قالت لاحقا باحباط وتحد "العام المقبل سادخل بقوة أكبر وسافوز بالمركز الاول".

وتابعت الرشيدي "اهتمامي بالإبل بدأ منذ ان كنت صغيرة، ومع فتح المجال للنساء قررت المشاركة" في المسابقة، مشيرة أن أسرتها تملك منها نحو 40 إبل

وأكد مدير المكتب الإعلامي في المسابقة محمد الحربي، أنه كان للنساء الحق في المشاركة في المسابقة من قبل لكنّ "صعوبة المنافسة مع الرجال" كانت تثنيهن عن خوض غمارها، مضيفا أن "المرأة احد مكونات المجتمع البدوي وهي كانت ترعى الإبل وتملكها"، مشيرا إلى أن تخصيص مسابقة لهن يعد "ربطا جيدا بالموروث التاريخي". وتقيّم لجنة التحكيم مدى جمال الإبل لجهة مواصفات معينة في الرأس و الرقبة والعظم والشكل العام.

يشار إلى أن المسابقة عرفت مشاركة 39 متسابقة في المنافسة تأهلت عشر منهنّ بعد التصفيات إلى المرحلة النهائية للتنافس على الفوز بجوائز قيمتها مليون ريال (266 الف دولار) موزعة على المراكز الخمسة الأولى.

ويذكر أن تربية الجمال تعد صناعة تقدر بملايين الدولارات في الخليج وتنظم دول المنطقة فاعليات مماثلة على مدار العام، لكنها تكسب القائمين عليها والمشاركين بمسابقتها أيضا مكانة اجتماعية عالية.